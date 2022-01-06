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Kuzey Kore: Hipersonik füze denemesi yaptık

06.01.2022 05:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore, Çarşama günü bir hipersonik füzeyi başarılı bir şekilde denediklerini açıkladı. Fırlatma bölgedeki ordular tarafından tespit edilirken, Japonya ve Kore Körfezi arasındaki sulara düştü.

Kuzey Kore: Hipersonik füze denemesi yaptık

Kuzey Kore, Çarşama günü bir hipersonik füzeyi başarılı bir şekilde denediklerini açıkladı. Fırlatma bölgedeki ordular tarafından tespit edilirken, Japonya ve Kore Körfezi arasındaki sulara düştü.

Deneme Seul ve Tokyo tarafından kınandı. Kuzey Kore, ilk hipersonik füze denemesini Eylül ayında yaptığını duyurmuştu.

Gelişmiş silahlar konvensiyonel füzelerden daha hızlı ve manevra kabiliyeti daha yüksek. Böylece savunma sistemleri tarafından tespit edilip, vurulmaları zorlaşıyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, geçen hafta ülkesinin askeri kapasitesini geliştirmeye devam edeceğini söylemişti.

Birleşmiş Milletler (BM) kararları, Kuzey Kore'nin balistik ve nükleer füze denemeleri yapmasını yasaklıyor.

Pyongyang füze denemelerini ülkede koronavirüs sınırlamaları nedeniyle gıda sıkıntısının yaşandığı bir dönemde gerçekleştiriyor.

Kim Jong-un, partisinin genel kurulunda ülkesinin ülkesinin büyük bir "ölüm-kalım mücadelesi" verdiğini belirterek belirterek halkın yaşam standartlarını yükseltmek için çaba harcayacaklarını söylemişti.

BM'ye göre Kuzey Kore'de çocuklar ve yaşlılar açlık tehlikesiyle karşı karşıya.

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