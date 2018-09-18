Kuzey Kore ile Güney Kore arasında zirve

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu yıl 3. kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da düzenlenen liderler arası zirvenin ilk gününde, Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran'da Singapur'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı tarihi zirveye yönelik çabalarından ötürü Güney Kore Devlet Başkanı Moon'a teşekkür etti.

Kim, zirvenin başında, "Moon, tarihi Kuzey Kore-ABD görüşmelerinin başlamasına yardımcı oldu. Bu ABD-Kuzey Kore görüşmesi sayesinde bölgesel siyasi durum istikrara kavuştu ve Kuzey Kore-ABD ilişkilerinde daha fazla ilerleme bekleniyor. Devlet Başkanı Moon'a, bir kez daha çabaları için şükranlarımı sunuyorum." dedi.

ABD ile yapılan nükleer silahsızlanma müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesine yönelik beklentisini dile getiren Kuzey Kore lideri, ayrıca, ülkesi ile Güney Kore arasındaki ilişkisinin gelişmesinden dolayı da Moon'a teşekkürlerini iletti.

Moon da Kim'in verdiği "cesur karardan" övgüyle bahsederek, "Bu süreç, Kim'in kararına dayanıyor ve Kim'in yeni bir dönem açma konusundaki kararlılığına saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.