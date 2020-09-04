Kuzey Koreli sığınmacı 'izole' hayatını anlattı

2007’de Kuzey Kore’den kaçan 27 yaşındaki insan hakları aktivisti Yeonmi Park, New York Post’la gerçekleştirdiği röportajda geçmiş hayatının nasıl olduğunu tüm detaylarıyla anlattı.

Sığınmacı, 2011’de Kim Jong II’in ölümü ardından iktidara gelen oğlu Kim Jong-Un’un tanrı olduğunu düşünerek büyüdü.

Kuzey Kore hakkında bilinmesi gereken gerçeklerin, İran veya Küba’da yaşananlardan çok daha farklı olduğunu söyleyen Park “Bu ülkelerde yaşananların anormal olduğuna dair bir anlayış geliştirebiliyorsunuz. Ancak Kuzey Kore’de dünyanın geri kalanından tamamen izole edilmiş bir yaşam var” dedi. Park, özgürlük arayışı nedeniyle 13 yaşında annesiyle birlikte Çin’e kaçtı.

Nasıl bir durum içinde yaşadıklarının o zamanlar farkına varmadığını söyleyen Park “Bir diktatör için dua ettiğimi bilmiyordum” dedi.

New York Post’a göre Yeonmi Park, Kim Jong II’nin 2011’deki ölümünün ardından Kuzey Kore lideri olan Kim Jong-Un’un tanrı sanıldığını söyledi.

Park’ın anlattıklarına göre okuldaki ‘eleştiri seanslarında’ sınıftaki öğrencilerin hatalarına dikkat çekiliyordu, öğrencilerin aşk ve arkadaşlık hakkında fikirleri yoktu, elektrik yaygın değildi ve insanlar açlıktan ölüyordu.