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Kuzey Kore'nin füzelerine ABD ve Güney Kore'den misilleme

06.06.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore'nin Pazar günü bir dizi balistik füze fırlatması sonrası Güney Kore ve ABD bugün Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne 8 balistik füze gönderdi. Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, "Kuzey Kore'nin herhangi bir provokasyonuna sert şekilde yanıt vereceğiz" dedi.

Kuzey Kore'nin füzelerine ABD ve Güney Kore'den misilleme

Kuzey Kore'nin Pazar günü bir dizi balistik füze fırlatması sonrası Güney Kore ve ABD bugün Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne 8 balistik füze gönderdi. Füzelerin yedisinin Güney Kore'den, birinin iaw ABD'den atıldığı bildiriliyor.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, "Kuzey Kore'nin herhangi bir provokasyonuna sert şekilde yanıt vereceğiz" dedi.

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansına göre başkent Seul'de düzenlenen bir anma etkinliğinde konuşan Yoon Suk-yeol, "Halkımızın yaşamından taviz vermeyeceğiz, mülkünün korunmasında herhangi bir soruna izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Yoon, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve füze programlarının sadece Kore Yarımadası için değil, Kuzeydoğu Asya ve dünyanın diğer bölgeleri içinde güvenlik tehdidi oluşturduğunu söyledi.

Mayıs'ta iktidara gelen Güney Kore lideri, Kuzey Kore'ye karşı önceki hükümetlere kıyasla çok daha sert bir tavır sergileyeceğini vurguladı.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol

ABD ile Güney Kore sık sık ortak tatbikat düzenliyor.

Son dönemde füze denemelerini artıran Kuzey Kore ise iki ülkenin ortaklığını ve tatbikatlarını kınıyor.

Kuzey Kore 5 sene aradan sonra bu yıl yeniden füze denemeleri yapmıştı.

Pyongyang yönetimi, hipersonik ve kıtalararası balistik füzeler de denemişti.

Kuzey Kore, ABD Başkanı Joe Biden'ın iki hafta önce Güney Kore'ye yaptığı ziyaretin sona ermesinden yalnızca birkaç saat sonra Japon Denizi'ne doğru üç balistik füze fırlatmış, Güney Kore de Kuzey Kore'nin denemelerine kendi füzeleriyle yanıt vermişti.

Birleşmiş Milletler (BM) daha önce Kuzey Kore'nin balistik füze ve nükleer silah denemelerini yasaklamış, füze denemeleri sonrası ise Pyongyang yönetimine sert yaptırımlar uygulamıştı.

BBC Seul Muhabiri Jean Mackenzie, Kuzey Kore'nin uzun bir aradan sonra nükleer silah denemeye hazırlandığını, Kore Yarımadası'nda gerilimin artabileceğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore
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