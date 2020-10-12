Kuzey Kore'nin sergilediği yeni 'dev' balistik füze hakkında bilinenler

Kim Jong-un, 1 Ocak 2020 günü yaptığı yeni yıl konuşmasında Kuzey Kore'nin "sadece ileri ülkelerin sahip olduğu, çok gelişkin bir silah sistemi geliştirdiğini" duyurmuştu.

Kim'in'stratejik silah** I **' bu mu?

Ve tabi en önemlisi kuzey Kore'nin şimdiye kadar yaptığı en büyük kıtalar arası balistik füze sergilendi.

Törende ayrıca ülkenin lideri Kim Jong-un, ülkesinin göğüs gerdiği güçlüklerden bahsederken yer yer ağladığı şaşırtıcı duygusallıkta bir konuşma yaptı.

En ince ayrıntısına kadar planlanmış tören Kuzey Kore'den görmeye alıştığımız bütün gösteriş ve heybete haizdi.

Kuzey Kore'nin askeri bir geçitle sergilediği yeni "** dev **" balistik füze, ülkenin askeri kapasitesi konusunda tecrübeli uzmanları dahi şaşırttı. Kitle imha silahları uzmanı ve One Earth Future Foundation tarafından yürütülen Açık Nükleer Ağlar (ONN) programının başkan yardımcısı Melissa Hanham, yeni silah hakkında açık kaynaklardan sahip olunan bilgileri BBC için değerlendirdi.

Kim, "stratejik silah" kavramını kullanması, geliştirilen silahın nükleer olduğuna işaret ediyordu.

Konuşmasında konuyu ABD'ye de bağlayan Kim, "Gelecekte ABD ikili ilişkilerin düzenlenmesi konusunu uzattıkça, tereddüt gösterdikçe kendisini Kore Demokratik Cumhuriyeti'nin, tahminlerin çok ötesine evrilen gücü karşısında daha da çaresiz bulacak, daha derin bir açmaza düşecek" demişti.

İşte bu yeni kıtalararası balistik füze, Kim'in vaadettiği stratejik silah. Hedefi kesinlikle ABD ve Trump yönetimi ile yürütülen müzakerelerin kesintiye uğraması karşısında Kuzey Kore'nin bir tür "yaptım-oldu" adımı.



ABD füze savunma sistemleri için yeni bir tehdit mi**?**

Kuzey Kore şimdiye kadar iki kıtalar arası balistik füze denemesi yaptı.

Hwasong-14 füzesi 2017 yılında iki kez denendi. 10 bin kilometre menzilli teknükleer başlıklı bu füze batı Avrupa'nın hemen tamamına ve ABD ana karasının yarısına kadar ulaşabiliyor.

Hwasong-15 de 2017'de denendi. 13 bin kilometre menzilli olan bu füze de ABD ana karasının her yerine erişebiliyor.