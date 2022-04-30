HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kuzey Kutup Bölgesi'nde hangi ülkeler hak iddia ediyor?

Kuzey Kutup Bölgesi'nde hangi ülkeler hak iddia ediyor?

30.04.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Norveç hükümetine dava açan çevreciler, Kuzey Kutup Bölgesi'nde petrol ve doğalgaz sondaj faaliyetlerinin temel insan haklarına aykırı olduğunu savunuyor. Peki bölgede hangi ülkeler hak iddia ediyor? Petrol ve gaz rezervi ne durumda?

Kuzey Kutup Bölgesi'nde hangi ülkeler hak iddia ediyor?

Kuzey Kutup Bölgesi'nde enerji şirketlerinin petrol ve gaz çıkarmasını engellemek isteyen çevreciler, Norveç hükümetine dava açtı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) giden çevreciler, Norveç hükümetini iklim değişikliğine karşın sondaj çalışmalarına engel olmamakla suçluyor.

Ülkelerin Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki doğal kaynakları kendi çıkarına kullanma hakkı olup olmadığına ışık tutacak dava, emsal niteliği taşıyor.

Bölgenin sahibi kim? Petrol ve gaz rezervi ne durumda?

ABD Jeolojik Kurumu'na göre, 160 milyar varil petrol ve dünyanın henüz keşfetmediği doğal gazın yüzde 30'u Kuzey Kutup Bölgesi'nde bulunuyor.

Bölgede kara ve deniz sahası olan ülkeler; Norveç, Rusya, İsveç, Finlandiya, İzlanda, ABD, Kanada ve Grönland'ın bağlı olduğu Danimarka.

Büyük bölümü deniz olduğu için aynı Antarktika'da olduğu gibi burada da çevreyi koruyacak uluslararası anlaşmalar yok.

Öte yandan küresel ısınma, bölgenin büyük bölümünde buzların erimesine neden olduğu için sondaj kolaylaşıyor.

Norveç'e açılan dava hakkında neler biliniyor?

Avrupa'nın en büyük petrol üreticisi Norveç, 2016'dan beri Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Barents Denizi'nde petrol ve gaz aramak için çeşitli lisanslar aldı.

Geçen yıl Norveçli altı genç ve Greenpeace dahil iki çevreci kuruluş, Norveç hükümetinin bu politikalarını AİHM'e şikayet etti.

Norveç'i iklim değişikliğine karşın sondaj faaliyetlerine izin vererek "temel insan haklarını ihlal etmekle" suçlayan aktivistler, sondajın yarattığı kirlilik nedeniyle buz örtülerinin de daha hızlı eridiğini savunuyor.

Grup, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşam hakkını koruyan 2. Maddesi ile özel hayata ve aile hayatına saygı hakkını koruyan 8. Madde'ye atıfta bulunuyor.

Norveç'te şu ana dek üç mahkeme dava dosyasını reddetti ancak AİHM bu işi ciddiye alıyor ve Norveç hükümetinden savunma yapmasını istiyor. Hükümet ise Salı günü bu talebe, Norveç'in iklim değişikliğine karşı uluslararası çabalara ve işbirliğine sadık kaldığını savunarak yanıt verdi.

AİHM dosyayı, Avrupa Birliği'ndeki benzer davalar için emsal niteliği taşıyacak niteliğe büründürmeyi planlıyor.

Sondaj yapan diğer ülkeler hangileri?

Kuzey Kutbu harita

Rus petrol şirketleri 10 yıldan fazladır bölgede çalışmalar yürütüyor. İki yıl önce bölgede büyük bir petrol sızıntısı meydana gelmişti.

ABD de petrol şirketlerine Alaska'nın kuzeyinde sondaj izni vermeyi planlıyor. Alaska'da 1989 yılında Exxon Valdez'in sondaj çalışmaları sırasında büyük bir petrol sızıntısı olmuştu. Sızıntı, el değmemiş doğayı da tehlikeye atmıştı.

Ülkelerin bölgedeki hakları neler?

Kuzey Kutbu Bölgesi'nde sahası olan tüm ülkeler, kendi kıyılarına yakın bölgelerde deniz yüzeyinin üzerinde hak iddia edebiliyor.

Ülkeler, kıyılarından en fazla 370 km uzakta sınırları çizecek şekilde münhasır ekonomik bölgeler ilan edebiliyorlar.

SONDAJ FAALİYETİ

Bu bölgelerde balıkçılık yapma, doğal kaynak çıkarma ve altyapı inşa etme hakları da var.

Günümüzde buradaki bazı bölgelerin hangi ülkeye ait olduğuna ilişkin gerginlikler de yaşanıyor.

Kanada, Rusya ve Grönland, Kuzey Kutbu'ndan geçen ve Lomonosov Sırtı olarak da bilinen 1.721 km'lik denizaltı dağları üzerinde hak iddia ediyor.

Kazanan ülke, Kuzey Kutbu etrafındaki denizlerin 55 bin metrekaresi üzerinde de hak iddia edebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çin’in Omicron Aşısı BAE'de DenenecekÇin’in Omicron Aşısı BAE'de Denenecek
Tatilciler oraya akın etti! Uzun araç kuyrukları oluştu, oteller dolduTatilciler oraya akın etti! Uzun araç kuyrukları oluştu, oteller doldu
Tuzla'da korkunç olay! Önce patlama, sonra yangın: Acı haber geldiTuzla'da korkunç olay! Önce patlama, sonra yangın: Acı haber geldi
Anahtar Kelimeler:
Norveç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru gündem oldu! "Eşim kıllarımı yolup geceleri..."

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru gündem oldu! "Eşim kıllarımı yolup geceleri..."

Halkbank'tan düşük faizli kredi desteği! Bakan Nebati duyurdu...

Halkbank'tan düşük faizli kredi desteği! Bakan Nebati duyurdu...

İBB çalışanının tutuklanması! İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

İBB çalışanının tutuklanması! İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Başka bir örneği yok! Tarih yeniden yazılacak

Başka bir örneği yok! Tarih yeniden yazılacak

Rus timi böyle pusuya düşürüldü!

Rus timi böyle pusuya düşürüldü!

Erdoğan İBB açıklaması: Hesabını vermesi lazım

Erdoğan İBB açıklaması: Hesabını vermesi lazım

İlginizi Çekebilir

Gözünün önünde aldatmış! Fotoğrafı görünce anladı

Gözünün önünde aldatmış! Fotoğrafı görünce anladı

30 yaşında, 57 çocuğu var! “Flört hayatımı etkiliyor”

30 yaşında, 57 çocuğu var! “Flört hayatımı etkiliyor”

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

İlk ciddi uyarı geldi! Bu belirtiler varsa...

İlk ciddi uyarı geldi! Bu belirtiler varsa...

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.