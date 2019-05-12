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Kuzey Makedonya yeni Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski yemin edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.05.2019 12:27 | Son Güncelleme

Kuzey Makedonya’nın yeni Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, bugün yemin ederek göreve başlayacak.Kuzey Makedonya’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyların yüzde 51.66’sını kazanan Stevo Pendarovski, bugün mecliste düzenlenecek resmi törenle yemin ederek göreve başlayacak.Törene, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev, Arnavutluk Devlet Başkanı Ilir Meta ve Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi katılacak.Törene ayrıca, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic, Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı da katılacak.Kuzey Makedonya Devlet Seçim Komisyonunun verilerine göre, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği’nin (SDSM) ve hükumet koalisyonu ile birlikte 30 siyasi partinin ortak adayı Stevo Pendarovski 5 Mayıs da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2.

Kuzey Makedonya’nın yeni Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, bugün yemin ederek göreve başlayacak.
Kuzey Makedonya’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyların yüzde 51.66’sını kazanan Stevo Pendarovski, bugün mecliste düzenlenecek resmi törenle yemin ederek göreve başlayacak.
Törene, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev, Arnavutluk Devlet Başkanı Ilir Meta ve Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi katılacak.
Törene ayrıca, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic, Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı da katılacak.
Kuzey Makedonya Devlet Seçim Komisyonunun verilerine göre, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği’nin (SDSM) ve hükumet koalisyonu ile birlikte 30 siyasi partinin ortak adayı Stevo Pendarovski 5 Mayıs da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda oyların yüzde 51.66 alarak seçimleri kazanmıştı.

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