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Kuzey Makedonya'da "AlternAtivA" adlı yeni siyasi parti kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 01:18 | Son Güncelleme

"AlternAtivA" Partisi Genel Başkanı Afrim Gashi: - "Bundan böyle hem devlet hem de millet olarak, Amerika Birleşik Devletleri ile başlayıp, Avrupa Birliği üyelerini içeren, büyük dostumuz Türkiye Cumhuriyeti ile devam eden, anavatanımız ve komşumuz Arnavutluk Cumhuriyeti ile tamamlanan güvenlik ittifakında bulunuyoruz"

Kuzey Makedonya'daki Arnavutların "AlternAtivA" adlı yeni siyasi partisi kuruldu.

Başkent Üsküp'teki "Makedonya Opera ve Bale" salonunda yeni kurulan partinin tanıtım töreni düzenlendi.

Partinin merkez meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyelerinin tanıtıldığı törende Afrim Gashi, partinin genel başkanı seçildi.

Gashi, buradaki konuşmasında, "AlternAtivA"nın herkese açık olduğunu ifade ederek, ülkenin Avrupa-Atlantik yolunu açmak adına ülke içinde ve dışındaki tüm siyasi faktörlerle iletişim halinde olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Gashi, "Bundan böyle hem devlet hem de millet olarak, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile başlayıp, Avrupa Birliği (AB) üyelerini içeren, büyük dostumuz Türkiye Cumhuriyeti ile devam eden, anavatanımız ve komşumuz Arnavutluk Cumhuriyeti ile tamamlanan güvenlik ittifakında bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Asaf Ademi de "AlternAtivA" partisini iktidarda temsil etmeye fırsat verilmesinden dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Bizim hem Meclis hem de iktidardaki ortak çalışmalarımızla ülkemizdeki siyasi hayata yeni bir renk kattığımızı düşünüyorum. Hepimizin eşit olması için şeffaflık, adalet ve mücadele bizim ileriki hedefimiz olacağından emin olun." değerlendirmesinde bulundu.

Program kapsamında sembolleri de tanıtılan "AlternAtivA" partisi, Kuzey Makedonya'nın koalisyon hükümetinin bir parçası olup, Mecliste 3 milletvekili ile temsil ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrim Gashi AlternAtivA Asaf Ademi Kuzey Makedonya Üsküp

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