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Kuzey Makedonya’da cumhurbaşkanlığı seçimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 02:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Stevo Pendarovski ve Gordana Silyanovska Davkova kaldı

Kuzey Makedonya’da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde, son verilere göre ikinci tura Stevo Pendarovski ve Gordana Silyanovska Davkova kaldı.

Devlet Seçim Komisyonunun açıkladığı son verilere göre, sandıkların yüzde 99,69’u açılırken, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) öncülüğündeki mevcut hükümet koalisyonu tarafından desteklenen Stevo Pendarovski oyların yüzde 42,84’ünü, ana muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) öncülüğünde oluşturulan ittifakın desteklediği Gordana Silyanovska Davkova da yüzde 42,24’ünü aldı.

Arnavut siyasi partilerinden Arnavutlar İçin İttifak ve BESA Hareketi tarafından desteklenen Arnavut kökenli aday Blerim Reka'nın oy oranı ise yüzde 10,58'de kaldı. Geçersiz oy oranı yüzde 4,34 oldu.

Seçimin ilk turuna katılım yüzde 42 olarak gerçekleşti.

Bu sonuçlara göre, 5 Mayıs’ta düzenlenecek ikinci turda Pendarovski ile Silyanovska Davkova yarışacak.

Anayasaya göre, ikinci turun geçerli sayılması için katılımın en az yüzde 40 olması gerekiyor.

Seçilecek aday ülke tarihindeki beşinci cumhurbaşkanı olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı seçimi Kuzey Makedonya

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