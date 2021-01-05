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Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi! Tonlarca ağırlıktaki demir profiller yola savruldu

05.01.2021 01:02 | Son Güncelleme:
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi! Tonlarca ağırlıktaki demir profiller yola savruldu

Kuzey Marmara Otoyolu, Bakırköy istikametinde giden demir profil yüklü TIR henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kaza sonrası sürücü yara almazken, TIR'da yüklü tonlarca ağırlıktaki demir profil yola savruldu. Devrilen TIR ile yola savrulan demir profiller yol bakım ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

Kaza Kuzey Marmara Otoyolu, Başakşehir mevkiinde gece saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, demir profil yüklü TIR'ı kullanan İbrahim Y., otoyolda Bakırköy istikametinde seyir halindeyken Başakşehir mevkiine henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

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KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU

Çarpmanın etkisiyle TIR devrilirken taşıdığı tonlarca ağırlıktaki demir profiller de yan yola savruldu. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazadan yara almadan kurtulan sürücü İbrahim Y.'yi ayakta tedavi etti.

Polis ekipleri de yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine gelen vinç, devrilen TIR'ı kaldırmak için çalışma başlattı. Kuzey Marmara Otoyolu'na ait yol bakım ekipleri de yola savrulan demir profilleri tek tek yol kenarına taşıdı.

Ekiplerin çalışması sonucu devrilen TIR kaldırılırken, yola savrulan demir profiller de olay yerine gelen başka bir TIR'a yüklendi. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. (DHA)


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