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"Kuzeye gelen turistler Rum tehdidi altında"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 11:59 | Son Güncelleme

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel: - "Rum tarafından gelen turistler kuzeye geçerken de Rum tehdidi altındadır. Turistler tekrar güneye geçtiklerinde karşılaştıkları tehditlerden sonra adaya bir daha gelmemek üzere gidiyor" - "Diğer ülkelerde KKTC'yi tanıtırken büyük bir Yunan ve Rum lobisiyle karşı karşıyayız. Bunların yanında ulaşımda ciddi zorluklar çekiyoruz"

İSTANBUL (AA) - SEFA MUTLU - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, "Rum tarafından gelen turistler kuzeye geçerken de Rum tehdidi altındadır. Turistler tekrar güneye geçtiklerinde karşılaştıkları tehditlerden sonra adaya bir daha gelmemek üzere gidiyor." dedi.

AA muhabirinin sorularını cevaplayan Üstel, KKTC'nin turizmden beklentileri ve anavatandan gelecek turistlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KKTC'nin Türkiye haricindeki tanıtımında ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getiren Üstel, "Diğer ülkelerde KKTC'yi tanıtırken büyük bir Yunan ve Rum lobisiyle karşı karşıyayız. Bunların yanında ulaşımda ciddi zorluklar çekiyoruz. Ulaşımdaki sıkıntılar sonucu bilet fiyatlarının yükselmesi, üçüncü ülkelerden gelen yolcunun Türkiye'de inmesi büyük bir zaman kaybına neden oluyor." diye konuştu.

Üstel, Rum tarafını "Avrupa'nın şımarık çocuğu" olarak niteleyerek, şunları anlattı:

"Lobileri güçlü. Bütün dünya arkalarında. KKTC'nin bir nefes alma borusu anavatanımız Türkiye'dir. Dolayısıyla Türkiye'de bulunduğumuz sürede bu zorlukların nasıl aşılacağı konusunda üst düzey yetkililerle görüştük. THY'nin yetkilileriyle görüştük, seferlerin artırılması istedik. Fiyatların aşağıya çekilmesi için gerekli çalışmaları yaptık. Bu çalışmaların meyve vereceğine inanıyorum. 2020'de KKTC turizmindeki düşüşü durduracağız."

Turistlerin yüzde 80'ini anavatandan gelenlerin oluşturduğunu anımsatan Üstel, adanın güneyine uluslararası uçakların inmesinin KKTC'nin turizmini etkilediğini kaydetti.

Üstel, ulaşımda ciddi bir imkan farkı olduğunun altını çizerek, "Rum tarafından gelen turistler kuzeye geçerken de Rum tehdidi altındadır. Turistler tekrar güneye geçtiklerinde karşılaştıkları tehditlerden sonra adaya bir daha gelmemek üzere gidiyor. Bu nedenlerin hepsi üçüncü ülkelerden gelecek turistler için bir engel teşkil ediyor. Bundan bir hafta önce Ankara'yı ziyaret ettik. İstanbul'da da tur operatörleriyle görüştük. 2020'de bu engellerin ortadan kaldırılarak üçüncü ülkelerden de gelen turist sayısını artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hükümet programında 2 milyon turist hedefinin yer aldığını hatırlatan Üstel, kapasitenin 40 bin yatağa çıkarılmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Üstel, söz konusu yatak sayısına 2023'te ulaşmak istediklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Şu anda yatak sayımız 25 bindir. Bu süre zarfında 2 milyon turiste ulaşmak istiyoruz. Bu yalnız anavatandan gelecek turistlerle değil üçüncü ülkelerden gelenlerle gerçekleşecektir. Daha önce de hedef koymuştuk 1 milyon demiştik. Bugün 1 milyon 100 civarındayız. Engellerin büyük bir kısmını aşacağımıza inanıyorum. Yanımızda anavatanımız var. Bizim isteğimiz anavatanımızdan bizi tanımak için daha çok ziyaretçi gelmesidir. Her ilimizde KKTC'yi tanımayan insanlarımız var. Her ilimizi gezeceğiz. Bütün tur operatörleriyle görüşeceğiz. Ülkemizin özelliklerini insanımıza anlatacağız. Herkes Kıbrıs'a bir kez gelse KKTC kabuğundan çıkar."

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel turizm

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