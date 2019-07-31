"Kuzeye gelen turistler Rum tehdidi altında"

İSTANBUL (AA) - SEFA MUTLU - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, "Rum tarafından gelen turistler kuzeye geçerken de Rum tehdidi altındadır. Turistler tekrar güneye geçtiklerinde karşılaştıkları tehditlerden sonra adaya bir daha gelmemek üzere gidiyor." dedi.

AA muhabirinin sorularını cevaplayan Üstel, KKTC'nin turizmden beklentileri ve anavatandan gelecek turistlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KKTC'nin Türkiye haricindeki tanıtımında ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getiren Üstel, "Diğer ülkelerde KKTC'yi tanıtırken büyük bir Yunan ve Rum lobisiyle karşı karşıyayız. Bunların yanında ulaşımda ciddi zorluklar çekiyoruz. Ulaşımdaki sıkıntılar sonucu bilet fiyatlarının yükselmesi, üçüncü ülkelerden gelen yolcunun Türkiye'de inmesi büyük bir zaman kaybına neden oluyor." diye konuştu.

Üstel, Rum tarafını "Avrupa'nın şımarık çocuğu" olarak niteleyerek, şunları anlattı:

"Lobileri güçlü. Bütün dünya arkalarında. KKTC'nin bir nefes alma borusu anavatanımız Türkiye'dir. Dolayısıyla Türkiye'de bulunduğumuz sürede bu zorlukların nasıl aşılacağı konusunda üst düzey yetkililerle görüştük. THY'nin yetkilileriyle görüştük, seferlerin artırılması istedik. Fiyatların aşağıya çekilmesi için gerekli çalışmaları yaptık. Bu çalışmaların meyve vereceğine inanıyorum. 2020'de KKTC turizmindeki düşüşü durduracağız."