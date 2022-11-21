KYK burs başvuruları açıklandı mı? KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Öğrenciler merakla bekliyor

KYK burs başvuruları bu sene de E-Devlet üzerinden yapıldı. 2022-2023 eğitim dönemi içerisinde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin faydalanacağı burs ve kredi işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. 17 Kasım’da sona eren KYK burs başvuruları sonucunda birçok üniversite öğrencisi öğrenim kredisi veya burs ödemesi alacak. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlar için henüz bir açıklama yapılmadı.

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz sene Kasım ayında sonlanan başvuru sonuçları yine Kasım ayı sonlarına doğru açıklanmıştı. Öğrenim kredisi veya burs almak için başvuran üniversite öğrencilerinin 2022-2023 döneminde son başvuru tarihi 17 Kasım’dı. KYK burs sonuçları geçtiğimiz sene olduğu gibi Kasım ayı sonlarına doğru açıklanabilir.

KYK burs ücretleri ne kadar?

Her sene olduğu gibi bu senede KYK tarafından verilen bursların öğrencilere büyük katkısı olacak. 2022-2023 dönemi KYK burs sonuçları öğrenim kredisi veya burs şeklinde ödenecek. Her ay alınabilen burs ücretleri ise şu şekilde;

Lisans: 850 TL

Yüksek Lisans: 1.700 TL

Doktora: 2.550 TL

