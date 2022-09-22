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KYK burs başvuruları başladı mı? 2022-2023 KYK bursu ne kadar, kimler faydalanabilir?

22.09.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs ve kredi başvuruları, KYK yurt sonuçlarının açıklanması ve üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından sorgulanmaya başladı. KYK burs ve kredisinden faydalanmak isteyen pek çok üniversite öğrencisi KYK burs ve kredi başvuru detayları hakkındaki merak ettikleri soruları internet üzerinden sorguluyor. Peki KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman, hangi gün? KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar? İşte 2022 KYK burs ve kredi hakkında merak edilenler ile KYK burs ve kredi yönetmeliği...

KYK burs başvuruları başladı mı? 2022-2023 KYK bursu ne kadar, kimler faydalanabilir?

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor? sorusu milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere KYK yurt başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçlarını da geçtiğimiz günlerde öğrendi. Üniversitelerin de eğitime başlamasına az bir zaman kala KYK burs ve kredileri gündemden düşmüyor. Peki, 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? KYK bursu ne kadar, kimler faydalanabilir? İşte yanıtları...

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2022 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi ücretleri genel olarak yılbaşlarında zamlanıyor. En son alınan ücretler şu şekilde:

Lisans öğrencileri: 850 TL

Yüksek lisans öğrencileri: 1.700 TL

Doktora öğrencileri: 2.550 TL

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KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU 2022-2023 NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamalarının ardından KYK yurt başvuruları tamamlandı. KYK yurt başvuru sonuçları da adayların erişimine açıldı.

Bakan Kasapoğlu KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ile ilgili ise henüz açıklamada bulunmadı.

Bilindiği üzere KYK burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz yıl 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapıldı. KYK burs ve kredi başvurularının bu yıl da benzer tarihlerde yapılması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI

KYK burs ve kredi başvuru ekranı için tıklayınız:

https://www.turkiye.gov.tr/kyk-krediburs-basvurusu

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KYK BURSUNDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

KYK burs ve kredi yönetmeliğine göre;

Ön Lisans Öğrencileri,

Lisans Öğrencileri,

İki Yıllık Okullardan Mezun Olup, Dört Yıllık Okulların Üçüncü Sınıfına Dikey Geçiş Sınavı İle Ara Vermeden Kayıt Yapan Öğrenciler, ( İntibak Veya Hazırlık Sınıfında Burs Verilmez.

Yüksek Lisans (Master Ve Doktora) Öğrencileri,(Hazırlık Sınıfında Burs Verilmez)

ÖSYM Sınav Sonucunda Ham Puan Bazında Belirlenen Puan Türünde İlk 100’e Giren Öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu Gereği, Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenen, Kıstaslara Göre Amatör Milli Sporcu Olan Öğrenciler,
Burstan Yararlanabilmektedir.
Not: Bir Öğrenci Aynı Anda, Hem Burs Hem De Öğrenim Kredisi Alamaz.

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KYK BURSUNDAN KİMLER FAYDALANAMAZ?

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere,
5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

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