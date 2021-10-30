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KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

30.10.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, milyonlarca üniversiteli eğitime başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından, ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen KYK bursu başvurusu için öğrenciler, resmi kurumlardan gelecek açıklamayı bekliyor.

KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurunun tarihini araştırıyor. Maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencileri, devlet tarafından geri ödemeli ve geri ödemesiz olarak verilen burs için şartları karşıladığı taktirde öğrenimleri boyunca destek alıyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler gözü Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile KYK’dan gelecek açıklamaya çevrildi. Geçen sene bu zamanlarda başlayıp 8 Kasım’da sona eren burs başvuru kayıtları için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Önümüzdeki birkaç gün içinde KYK burs başvuru tarihinin açıklanması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Geri ödemeli ve geri ödemesiz olarak verilen destekten yararlanmak isteyen öğrenciler KYK burs başvurusunu e-Devlet üzerinden yapabilecek. Yapılan incelemelerin sonucunda maddi desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilen öğrencilere burs veya öğrenim kredisi tahsis edilecek.

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

KYK bursu almak isteyen öğrencilerin mevzuata uygun olması gerekiyor.

Burstan yararlanacak öğrenciler;

• Önlisans veya lisans öğrencisi olmak,
• İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler. (İntibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez)
• Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, (hazırlık sınıfında burs verilmez)
• ÖSYM sınav sonucunda hem puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,
• Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilir.


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