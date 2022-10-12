HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor, başladı mı? KYK 2022 burs başvurusunda son durum

KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor, başladı mı? KYK 2022 burs başvurusunda son durum

12.10.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs başvurusu için heyecan giderek artıyor. KYK burs ve kredi başvuruları her sene belirli tarihlerde alınıyor. 2022 YKS oturumlarına giren ve üniversite sınavına kazanan adaylar burs ve yurt başvurularına yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu sene yurt başvuruları ağustos ayında alındı ve sonuçlar açıklandı. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor?

KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor, başladı mı? KYK 2022 burs başvurusunda son durum

KYK burs ve kredi başvurusunun ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Devlet bursu başvurusunda bulunmak isteyenler heyecanla başvuru tarihlerini bekliyorlar. Yurt başvurularının ardından gözler burs ve kredi işlemlerine çevrildi. KYK burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz sene 5 Kasım tarihinde başlamış ve 10 Kasım’a kadar devam etmişti.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs başvuru tarihleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. KYK burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz sene 5 Kasım tarihinde başlamış ve 10 Kasım’a kadar devam etmişti.

BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER

Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay! Adım adım takip edip zorla ormanlık alana götürdüİğrenç olay! Adım adım takip edip zorla ormanlık alana götürdü
5.1 şiddetinde deprem! Osmaniye, Hatay, Adana...5.1 şiddetinde deprem! Osmaniye, Hatay, Adana...
Büyük ikramiyeyi kazanan Bulgaristan'dan gelen turistlerden biri mi? Edirne'de talihliyle ilgili o iddia gündem olduBüyük ikramiyeyi kazanan Bulgaristan'dan gelen turistlerden biri mi? Edirne'de talihliyle ilgili o iddia gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
kyk başvurusu kyk burs kyk burs başvurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

AK Parti'ye katıldığını duyurmuştu! Sessizliğini bozdu

AK Parti'ye katıldığını duyurmuştu! Sessizliğini bozdu

İlginizi Çekebilir

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.