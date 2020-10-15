KYK iletişim bilgileri, çağrı merkezi numarası

Birçok öğrencinin özellikle üniversitede bahar ve güz dönemlerinin başında KYK ile iletişimi gerekir. Ayrıca evlatlarının eğitim ve barınma ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen veliler için de önemlidir. Neyse ki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na birçok kanaldan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşte birçok kişinin merak ettiği KYK telefon numaralarına ve KYK iletişim bilgileri...

KYK Müşteri Hizmetleri Var Mı?

KYK İletişim Merkezinin tüm sorularınızı yanıtlamak üzere kurulmuş bir çağrı merkezi hattı mevcut. Bu hat aracılığıyla müşteri hizmetleri ile iletişim kurarak mesai saatleri içerisinde hizmet alabilirsiniz. Burs, kredi ve yurt başta olmak üzere aklınıza takılan her türlü konu için destek bulabilirsiniz.

KYK Müşteri Hizmetleri Numarası: 444 0 472

KYK Destek Hattı

En çok merak edilen bir diğer soru ise KYK destek hattının olup olmadığıdır. KYK Kurumsal İletişim Merkezi (KİM), mesai saatleri dışında soruları yanıtlamak için Twitter'daki KYK_DESTEK hesabı üzerinden 7/24 hizmet veriyor. Bu hesap ile iletişim kurarak başvurular sırasında karşılaştığınız genel sorunları bildirebilir, yurt, burs ve kredilere ilişkin aklınıza takılanları sorabilirsiniz. Ancak daha detaylı bilgi için mesai saatleri içerisinde müşteri hizmetlerini aramanız gerekecektir.