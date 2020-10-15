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KYK iletişim bilgileri, çağrı merkezi numarası

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2020 17:04 | Son Güncelleme

KYK; her sene milyonlarca öğrenciye burs, kredi ve yurt hizmeti veren bir kurumdur. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren geniş hizmet alanına sahiptir. Yurt, burs ve kredi hizmetleri nedeniyle yetkililerle iletişim kurmaya çalışan tüm öğrenciler için KYK numarası önem arz eder. Peki, ihtiyaç duyduğunuzda Kredi ve Yurtlar Kurumu'na nasıl ulaşabilirsiniz? Tüm KYK iletişim bilgilerini sizler için derledik.

KYK iletişim bilgileri, çağrı merkezi numarası

İçindekiler

  • KYK Müşteri Hizmetleri Var Mı?
  • KYK Genel Müdürlüğü Nerede?
  • Diğer KYK İletişim Bilgileri

Birçok öğrencinin özellikle üniversitede bahar ve güz dönemlerinin başında KYK ile iletişimi gerekir. Ayrıca evlatlarının eğitim ve barınma ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen veliler için de önemlidir. Neyse ki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na birçok kanaldan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşte birçok kişinin merak ettiği KYK telefon numaralarına ve KYK iletişim bilgileri...

KYK Müşteri Hizmetleri Var Mı?

KYK İletişim Merkezinin tüm sorularınızı yanıtlamak üzere kurulmuş bir çağrı merkezi hattı mevcut. Bu hat aracılığıyla müşteri hizmetleri ile iletişim kurarak mesai saatleri içerisinde hizmet alabilirsiniz. Burs, kredi ve yurt başta olmak üzere aklınıza takılan her türlü konu için destek bulabilirsiniz.
KYK Müşteri Hizmetleri Numarası: 444 0 472

KYK Destek Hattı

En çok merak edilen bir diğer soru ise KYK destek hattının olup olmadığıdır. KYK Kurumsal İletişim Merkezi (KİM), mesai saatleri dışında soruları yanıtlamak için Twitter'daki KYK_DESTEK hesabı üzerinden 7/24 hizmet veriyor. Bu hesap ile iletişim kurarak başvurular sırasında karşılaştığınız genel sorunları bildirebilir, yurt, burs ve kredilere ilişkin aklınıza takılanları sorabilirsiniz. Ancak daha detaylı bilgi için mesai saatleri içerisinde müşteri hizmetlerini aramanız gerekecektir.

KYK Genel Müdürlüğü Nerede?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Ankara’nın Çankaya / Söğütözü Mahallesi'nde yer alıyor. Merkezi konumdaki müdürlüğe ulaşım oldukça kolaydır. Tam adres ve telefon numarasını aşağıda bulabilirsiniz:
KYK Genel Müdürlüğü Adres: Söğütözü Mahallesi 2176 SOK. NO:25 Çankaya/ANKARA
KYK Genel Müdürlüğü Telefon Numarası: 0 312 551 60 00

Diğer KYK İletişim Bilgileri

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Merkezi; kendi içerisinde hizmet alanlarına göre 3 büyük başkanlığa ayrılmıştır. Kredi Dairesi Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Yurt İdare İşletme Dairesi Başkanlığı'na ait iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz:

  • Kredi Dairesi Başkanlığı İletişim Numarası: 444 0 472
  • Eğitim Dairesi Başkanlığı İletişim Numarası: 0312 551 6392
  • Yurt İdare İşletme Dairesi Başkanlığı İletişim Numarası: 0312 551 6196 - 6210
    Ayrıca, güncel haber ve paylaşımlar için Kredi ve Yurtlar Kurumu sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Yine bu hesaplar üzerinden dilek, istek ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. KYK resmi Twitter, Instagram, Facebook ve YouTube hesaplarını aşağıda bulabilirsiniz:
  • Twitter: GSB_KYK ve KYK_DESTEK
  • Instagram: GSBKYK
  • Facebook: GSBKYK
  • YouTube: GSBKYK
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