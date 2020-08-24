Laboratuvar ortamında canlı insan kalbi geliştirildi

Michigan Eyelet Üniversitesi'nden araştırmacılar dünyada ilk kez laboratuvarda tüm temel kalp hücre tiplerine, kalp odacıkları ve damar dokuya sahip minyatür bir insan kalbi modeli geliştirdi.

Kalp rahatsızlıkları her yıl dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre (CDC) ülkede her 37 saniyede bir kardiyovasküler rahatsızlıklar nedeniyle bir kişi yaşamını yitiriyor.

Çevrimiçi platform bioRxiv'de yayımlanan ve henüz hakem onayından geçmeyen çalışmanın yazarlarından, Michigan Eyelet Üniversitesi'nden biyomedikal mühendisliği profesörü Aitor Aguirre "Bu mini kalpler daha önce görülmemiş ölçüde kesinlikte tüm kalp rahatsızlıklarını çalışmak için güçlü modeller oluşturuyor" dedi.

İnsan kalbi organiodileri embiryonik ve cenin gelişimi ortamlarını taklit eden yeni bir kök hücre sistemi sayesinde geliştirildi. Araştırmanın yazarlarından Yonatan Israeli "Organoidler, organ özelliklerini ve yapısını önemli ölçüde yineleyebilen ve kendiliğinden oluşan üç boyutlu hücrelerdir" ifadelerini kullandı.