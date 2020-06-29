Laktozsuz ve glutensiz diyet nedir, nasıl yapılır?

Bu duruma laktoz intoleransı denir. Laktoz intoleransı olan kişiler yaşam kalitelerinin düşmemesi için laktoz içermeyen ürünlerle beslenmelidir. Gluten ise tahıl ve yulaf ürünlerinde bulunan bir proteindir. Ekmeğin mayalanmasını ve kabarmasını sağlayan glutene karşı reaksiyon gösteren bir kişi için çölyak hastalığı ya da çeşitli mide problemlerinin varlığından söz edilebilir.

Laktozsuz Diyet Nasıl Yapılır?

Laktozsuz diyet, laktoz intoleransı bulunan kişilerin laktoz içeren besinlerden uzak durmak amacıyla oluşturulan beslenme listesinin tüketilmesi esasına dayanır. Laktoz intoleransını önlemek amacıyla uygulanan diyet programı için kişiye özel planlama yapılır. Kimileri yalnızca süte karşı reaksiyon gösterirken kimileri yoğurt gibi süt ürünlerinden de etkilenmektedir. Bu sebeple önce kişinin hangi besinleri tükettiğinde rahatsızlık hissettiğinin tespit edilmesi gerekir.

Laktozsuz diyet yapan kişilerin en çok dikkat etmesi gereken konu kalsiyum eksikliğidir. Süt ve süt ürünlerinin yoğun olarak içerdiği kalsiyum minerali bu ürünler tüketilmediği için vücutta yeterince bulunmaz. Bu ihtiyacın doktor tavsiyesi dahilinde başka besinlerden karşılanması şarttır.