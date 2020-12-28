Lamborghini Huracan artık daha ateşli

2020'ye hızla giren model, Lamborghini'nin kendi Aventador SVJ'si de dahil olmak üzere bir dizi yeni model tarafından geride bırakıldı. Ancak bu, Huracan Performante'nin birkaç yıl önceki kadar etkileyici olmadığı anlamına gelmiyor.

LAMBORGHINI HURACAN ARTIK DAHA ATEŞLİ



8.000 d/d’de 631 bg güç ve 6.500 d/d’de 601 Nm üreten model gücünü 5.2 litrelik atmoseferik makineden alıyor. V10 tipi makine, konumlama olarak otomobilin ortasında yer alıyor. Model bu makine ile 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyeden daha da kısa sürede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı 325 km/s. Resimde görülen mat siyah (namı diğer Nero Nemesis) Huracan Performante çoğundan daha özeldir.

ÇOK DAHA FARKLI BİR HURACAN

Bu örneğin sahibi, otomobilin fabrikadan çıktığı haldeki performansından çokta memnun değildi. Bunun için otomobilini çift turboşarj kiti takılmak üzere SelfMade Motorsports'a gönderdi . Tam olarak ne kadar güçlendiği henüz bilinmese de, onu düz yolda geçecek otomobil şimdilik bulunmuyor.

TASARIMINDA NELER DEĞİŞTİ?

Gizli ve agresif dış cephe boyasını tamamlamak için, SV12 Deep Concave Duoblock olarak adlandırılan ve parlak siyah renkte OTOMOBİLE UYGULANMIŞ. Özel seri jantların otomobile eklenmesi için model Strasse Wheels'a gönderdi. Önde 20 × 9 ve arkada 21 × 12,5 ölçülerinde ve Lamborghini'ye mükemmel uyum sağlayan jantlar dikkatlerden kaçmıyor.



