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  4. Land Rover Defender’a Euro NCAP’tan 5 yıldız

Land Rover Defender’a Euro NCAP’tan 5 yıldız

12.12.2020 17:17 | Son Güncelleme:
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Land Rover Defender’a Euro NCAP’tan 5 yıldız

Land Rover Defender, markanın arazi konusunda en iddialı modellerinden biri. Model güvenlik konusunda da iddialı olduğunu güvenlik testlerinde gösterdi. Land Rover Defender’a Euro NCAP’tan 5 yıldız almayı başardı!

Land Rover Defender’a Euro NCAP’tan 5 yıldız almayı başardı. Model arazide iddialı olduğu kadar, güvenlikte de geri kalmadığını bir kez daha ispat etti. Land Rover Defender zorlayıcı testlerden geçirildi. Hemen her koşulda başarılı olan model, Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız ile ayrıldı.

Land Rover Defender

LAND ROVER DEFENDER’A EURO NCAP’TAN 5 YILDIZ

Defender'ın aldığı en düşük not 71 ile yayalar oluyor. Test esnasında yayaların, aracın tamponundan hasar görebileceği kaydedilmiş. Yüksek sürüşlü model, Güvenlik Asistanları kategorisinden ise 79 almış. Defender'ın aldığı en yüksek not ise Yetişkin Yolcu ve Çocuk Yolcu kategorilerine ait. Yüzde 85 ile göz dolduran model, aldığı not ile ne kadar başarılı olduğunu ispatlıyor. Çarpışma sırasında iskeleti oldukça sağlam duran Defender, ciddi çarpışmalarda bile kabininin deforme olmasını engelliyor.

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