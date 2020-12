Land Rover Defender’a Euro NCAP’tan 5 yıldız almayı başardı. Model arazide iddialı olduğu kadar, güvenlikte de geri kalmadığını bir kez daha ispat etti. Land Rover Defender zorlayıcı testlerden geçirildi. Hemen her koşulda başarılı olan model, Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız ile ayrıldı.

LAND ROVER DEFENDER’A EURO NCAP’TAN 5 YILDIZ

Defender'ın aldığı en düşük not 71 ile yayalar oluyor. Test esnasında yayaların, aracın tamponundan hasar görebileceği kaydedilmiş. Yüksek sürüşlü model, Güvenlik Asistanları kategorisinden ise 79 almış. Defender'ın aldığı en yüksek not ise Yetişkin Yolcu ve Çocuk Yolcu kategorilerine ait. Yüzde 85 ile göz dolduran model, aldığı not ile ne kadar başarılı olduğunu ispatlıyor. Çarpışma sırasında iskeleti oldukça sağlam duran Defender, ciddi çarpışmalarda bile kabininin deforme olmasını engelliyor.