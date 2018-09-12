HABER

Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.09.2018 23:04 | Son Güncelleme

Apple bugün gerçekleşen lansmanın ardından halihazırda ülkemizde satılmakta olan modellerinin fiyatlarında zam yaptı.

İşte zam sonrası iPhone modellerinin Türkiye'deki yeni satış fiyatları.

Apple’dan Türkiye için zam kararı

1 / 6

iPhone Xs, Xs Max ve Xr’ı görücüye çıkaran Apple Türkiye’de sattığı bazı telefon modellerinin fiyatlarına zam yaptı.
2 / 6

iPhone 7’nin 128 GB’lık versiyonu ise, 5.999 TL’ye yükseldi.
3 / 6

iPhone 7 Plus modeli ise yeni zam uygulamasının ardından, 6.299 TL’den başlayan fiyattan satışa sunulacak.
4 / 6

iPhone 8’in başlangıç fiyatı 6.499 TL oldu. iPhone 8 Plus ise 7.499 TL’den başlayan fiyatlar ile satılıyor.
5 / 6

Apple geçtiğimiz hafta resmi servis ve onarım ücretlerinde Türkiye’ye özel bir fiyat güncellemesi yapmıştı.
6 / 6

Yapılan zamla birlikte Apple’ın son telefonu iPhone X’un sadece ekran değişim ücreti 1449 TL’ye yükselmişti.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple lansman iPhone Apple fiyat iPhone fiyatlar

En Çok Okunan Haberler

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

Aleyna Tilki'den Dipsiz Kuyum isyanı

Aleyna Tilki'den Dipsiz Kuyum isyanı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Trump, ‘seçimlere müdahale’den sorumlu ülkelere yönelik yaptırım kararnamesine imza attı

Trump, ‘seçimlere müdahale’den sorumlu ülkelere yönelik yaptırım kararnamesine imza attı

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları

Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 6 yorum
alan amerikan uşağıdır
Yerli milli tüm parçaları nerdeyse çinden gelen vestel casper telefonları alırız artık !!
Bu işin lansman la alakasımı var dolar yüksek olduğu için artış yapıyo
bundan sonra iphone alanında aldıranında iyi düşünmesi lazım...
belanızı bulun
Bu ne ya saka gibi oldu iyice note 4 kullaniyorum eli kulanda bozulcak diye ödüm kopuyo 5 bin den assa telefon yok ulkede adam gibi
Diğer Haberler
iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte ilk görüntüler

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte ilk görüntüler

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları

Shadow of the Tomb Raider kafaları karıştırdı!

Shadow of the Tomb Raider kafaları karıştırdı!

Xperia XZ3 alana Call of Duty: Black Ops 4 hediye!

Xperia XZ3 alana Call of Duty: Black Ops 4 hediye!

Maimang 7 tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor!

Maimang 7 tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor!

Apple yeni iPhone modellerini bugün tanıtıyor!

Apple yeni iPhone modellerini bugün tanıtıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.