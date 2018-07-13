KADIN

Laparoskopi ve robotik cerrahinin hasta konforu açısından farkları

Doç. Dr. A.Taner Usta Doç. Dr. A.Taner Usta
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 13.07.2018 13:35 | Son Güncelleme

Laparoskopinin etkin bir şekilde uygulanamadığı kompleks ameliyatlarda robotik cerrahiye başvurulduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, laparoskopi Ve robotik cerrahi hakkında konuştu.

Laparoskopi ve robotik cerrahinin hasta konforu açısından farkları

Laparoskopinin bazı teknik konularda sınırları olduğu bilinmektedir. Laparoskopik cerrahide iki boyutlu görüntü üzerinde çalışılır; dokunma duyusu azda olsa vardır; hareket kabiliyeti kısıtlıdır. Kullanılan enstrümanlar düz çubuk şeklindedir. O yüzden el-bilek hareketleri sınırlıdır.

1980’li yıllarda NASA tarafından projelendirilen uzaktan cerrahi uygulamalar robot teknolojisinin gelişmesine öncülük etmiştir. Günümüzde kullanılan teknoloji 2000’li yıllarda FDA tarafından onaylanarak aynı oda içinde cerrahi kullanıma sunulmuştur.

Robotik cerrahi; daha hızlı iyileşme, daha az hastanede kalış süresi, daha çabuk günlük hayata dönme ve daha az ameliyat sırasında kanama gibi laparoskopik cerrahinin sağladığı tüm avantajları fazlasıyla sağlamaktadır. Buna ek olarak el bilek hareketi gibi hareketlerin yapılabilmesine robotik sistemin izin vermesi nedeniyle manevra imkanı laparoskopiye göre daha fazladır, ve birçok zor işlem kolaylıkla 3 boyutlu görüntü altında ve eklem hareketi sayesinde kolaylıkla yapılabilmektedir.

Laparoskopi ve robotik sistem karşılaştırıldığında ameliyat süreleri arasında pek fark yoktur. Yalnız laparoskopide hareket sınırlılığı ve iki boyutlu ortamda çalışılması robotik cerrahiyi biraz daha öne çıkarmaktadır. Robotik sistemde üç boyutlu görüntü sayesinde mükemmel görsellik sağlanır ve ince hareketleri yapabilmek mümkün hale gelir. Anatomik yapılar çok detaylı görülür. Küçük damar ve sinirler fark edildiğinden daha az kanama ve daha az doku hasarı gelişir.

Yöntemin ek avantajları güvenlik, hareketlerin çok yönlü olması, üç boyutlu görüntü, uzaktan ameliyata katılma ve cerrahın oturarak işlem yapmasıdır.

Robotik cerrahide dokunma hissi olmadığından dokulara uygulanacak kuvveti belirlemek için cerrah görsel işaretlerden faydalanmak zorundadır. Ameliyat öncesi kurulum özel deneyim gerektirir. Enstrüman veya kamera portlarının yerlerinin değiştirilmesindeki zorluk, ameliyat esnasında hastanın pozisyonunun değiştirilmesinin zaman alması, hastaya anında müdahaledeki gecikmeler robotik cerrahinin dezavantajlarındandır. Bununla beraber laparoskopinin etkin bir şekilde uygulanamadığı kompleks ameliyatlarda robotik cerrahi tercih edilebilir.

Doç. Dr. Taner Usta
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
www.drtanerusta.com
Instagram: /drtanerusta

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Laparoskopi robotik cerrahi

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Iskra Lawrence kimseyi umursamıyor!

Iskra Lawrence kimseyi umursamıyor!

Kim Kardashian meğer kalçalarının formunu spora borçluymuş!

Kim Kardashian meğer kalçalarının formunu spora borçluymuş!

Birçok kadın tarafından göz ardı edilen 6 tehlikeli hastalık belirtisi

Birçok kadın tarafından göz ardı edilen 6 tehlikeli hastalık belirtisi

Yükselen Başak Burcu Özellikleri

Yükselen Başak Burcu Özellikleri

İlginizi Çekebilir

Kadınların yeni trendi korkutuyor! Cinsel zevk için idrar tutuyorlar

Kadınların yeni trendi korkutuyor! Cinsel zevk için idrar tutuyorlar

D vitamini eksikliği hayallerinize engel olmasın

D vitamini eksikliği hayallerinize engel olmasın

Vajinadan gaz çıkması ciddi hastalık belirtisi olabilir

Vajinadan gaz çıkması ciddi hastalık belirtisi olabilir

Kararmış vajina nasıl beyazlatılır?

Kararmış vajina nasıl beyazlatılır?

Mantar enfeksiyonlarını yok etmenin etkin yolları

Mantar enfeksiyonlarını yok etmenin etkin yolları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Birçok kadın tarafından göz ardı edilen 6 tehlikeli hastalık belirtisi

Birçok kadın tarafından göz ardı edilen 6 tehlikeli hastalık belirtisi

Kadınların yeni trendi korkutuyor! Cinsel zevk için idrar tutuyorlar

Kadınların yeni trendi korkutuyor! Cinsel zevk için idrar tutuyorlar

Yumurtlama dönemlerinde hormonlar kadınlara ne yaşatır?

Yumurtlama dönemlerinde hormonlar kadınlara ne yaşatır?

Yumurtlama döneminde hormonların bize yaşattıkları

Yumurtlama döneminde hormonların bize yaşattıkları

Göğüs sarkması hakkında doğru bilinen yanlışlar

Göğüs sarkması hakkında doğru bilinen yanlışlar

Şaşırtan gerçek! Kadın idrarı, sanıldığının aksine temiz değil

Şaşırtan gerçek! Kadın idrarı, sanıldığının aksine temiz değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.