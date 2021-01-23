Larry King: ABD'li ünlü TV sunucusu 87 yaşında hayatını kaybetti

60 yılı aşmış kariyerinde politikacılar, sporcular ve ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 50 binden fazla röportaj yapan King, bir kez Emmy, biri TV ve biri de radyo olmak üzere iki kez Peabody ve on kez de Cable ACE ödülü kazandı.

1933 yılında New York'ta Avrupalı Yahudi bir göçmen ailede doğan King, kariyerinin başlarında Zeiger yerine King soyadını kullandı. Kısa süre içerisinde de soyadını King olarak resmiyette de değiştirdi.

Ora tarafından yapılan açıklamada ölüm nedeni belirtilmedi. Ancak King'in 2 Ocak'ta yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmış ve Los Angeles'ta bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

King; Frank Sinatra, Bill Clinton, Beatles, Jerry Seinfeld, Tammy Fay Messner, Lady Gaga ve Vladimir Putin gibi isimlerle röportaj yaptı.

'Karşısındakini sömürmeyen birisi'

2014 yılında The Young Turks programının sunucu Cenk Uygur ile yaptığı röportajda, "Ben konuklarımla zıtlaşmak için burada değilim. İyi sorular soruyorum, cevapları dinliyorum, takip ediyorum" sözleriyle kendisini anlattı.

Çok fazla röportaj vermemesiyle bilinen aktör Marlon Brando da King'in konuştuğu isimler arasındaydı. Brando 1994 yılında verdiği röportajın sebebini, King'in karşısındaki insanı sömürmemesi olarak gösterdi.

Tüm parlak kariyerine rağmen pek çok defa at yarışında kaybettiği paralar dahil birçok sebeple maddi zorluklar yaşadı.

İflas etti, hakkında dava açıldı

1960'ta ilk kez iflas etti. 1971'de eski bir iş ortağını 5 bin dolar tutarında dolandırdığı iddiasıyla suçlandı. Suçlamalar 1972 yılında düşse de itibarını kaybettiği için bir süre iş bulamadı.

Serbest yazarlık ve radyo işleri yaptı. Louisiana'da bir yarış pistinde halkla ilişkiler işi yaptı.

352 bin dolar borçla 1978'de ikinci kez iflas ilan etti. Aynı yıl Mutual Radyo'da Larry King Show'a başladı.