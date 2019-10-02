Laser Liposuction ile hayallerinizdeki vücuda kavuşun

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, Laser Liposuction hakkında tüm bilinmeyenleri ve doğru bilinen yanlışları bizler için anlattı.

Birçok kişi tarafından bilinen liposuction uygulaması vücuttan yağ alınarak vücudun yeniden şekillendirilmesidir. Liposuction bu yönüyle bir kilo verme yöntemi değildir. Düzenli egzersiz ve diyet ile kilo verme sonucunda vücudun bazı bölgelerindeki yağlanmalar giderilemez.

Bu bölgelerde ise vücudun yeniden şekillendirilmesi için laser liposuction uygulaması yapılır. Laser Liposuction uygulaması sonrasında düzenli ve sağlıklı beslenme ile beraber egzersiz yaparak vücut şekli korunmalı. Aksi takdirde vücut şekli laser liposuction öncesindeki haline kolay bir şekilde dönebilir.

LASER LIPOSUCTION UYGULAMASI

Laser Liposuction uygulaması duruma ve uygulanacağı bölgeye göre genel anestezi ya da lokal anestezi ile gerçekleştirilebilir. Laser liposuction vücutta kalça, diz, bel, karın ve basen bölgelerinde başarılı bir şekilde uygulanabilir.