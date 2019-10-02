Laser Liposuction ile hayallerinizdeki vücuda kavuşun

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, Laser Liposuction hakkında tüm bilinmeyenleri ve doğru bilinen yanlışları bizler için anlattı.
Birçok kişi tarafından bilinen liposuction uygulaması vücuttan yağ alınarak vücudun yeniden şekillendirilmesidir. Liposuction bu yönüyle bir kilo verme yöntemi değildir. Düzenli egzersiz ve diyet ile kilo verme sonucunda vücudun bazı bölgelerindeki yağlanmalar giderilemez.
Bu bölgelerde ise vücudun yeniden şekillendirilmesi için laser liposuction uygulaması yapılır. Laser Liposuction uygulaması sonrasında düzenli ve sağlıklı beslenme ile beraber egzersiz yaparak vücut şekli korunmalı. Aksi takdirde vücut şekli laser liposuction öncesindeki haline kolay bir şekilde dönebilir.
LASER LIPOSUCTION UYGULAMASI
Laser Liposuction uygulaması duruma ve uygulanacağı bölgeye göre genel anestezi ya da lokal anestezi ile gerçekleştirilebilir. Laser liposuction vücutta kalça, diz, bel, karın ve basen bölgelerinde başarılı bir şekilde uygulanabilir.
İşlem genellikle vücuda açılan 0.5 cm lik kesilerden gerçekleştirilir. Solüsyon verildikten sonra laserin yağ parçalama modu ile yağlar parçalanır. Bu kesilerden kanüller aracılığıyla yağ hücreleri vakumlanarak vücut dışına alınır. Yağları emme işleminden sonra laserin sıkılaştırma modu ile girilip cilt altı dokusunun sıkılaştırılması sağlanır.
Laser Liposuction’ın avantajlardan bir tanesi de diğer estetik ameliyatlar ile kombine bir şekilde yapılabilir. Vücuttan çıkarılan yağlarla, yetersiz bölgelere enjeksiyon ile yapılan işlemler daha başarılı olabilmektedir. Vücudun kendi doğal yağının kullanılması sayesinde herhangi bir alerjik reaksiyon meydana gelmesi riski minimuma iner. İşlemlerin çok küçük kesilerden gerçekleştirilmesi sayesinde ameliyat izi de bir süre sonra dışarıdan bakıldığında görülemeyecek hale gelir.
LASER LIPOSUCTION SONRASI
Laser Liposuction uygulaması sonrasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Bunların başında ise korse kullanımı gelir. Laser Liposuction sonrasında korse kullanmak iyileşme sürecinin sağlıklı ve hızlı olmasını sağlarken aynı zamanda şekillendirmeye de yardımcı olur. Ayrıca uygulama sonrasında yapılan kesilerden bazı sızıntılar olabilir. Korseler bunların önüne geçilmesinde önemli bir rol oynar.
Operasyondan sonraki iyileşme süreci genellikle konforlu geçer. Bir hafta sonrasında hastalar iş hayatlarına geri dönebilir. Ancak operasyon bölgesinin darbelerden korunması gerekir. Korse kullanımı bu bölgenin korunmasına da yardımcı olur. Ayrıca şişlik ve ödemlerin meydana gelmesi de son derece normaldir. Bu komplikasyonlar birkaç gün sonra ortadan kalkar.
Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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