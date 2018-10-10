Lasik nedir? Lasik tedavisi nedir? Miyop tedavisinde lasik yöntemi nasıl uygulanır?

Günümüzde gelişen ve değişen teknoloji sayesinde göz hastalıkları için birçok tedavi yöntemi ortaya çıkmaktadır. Günümüzde kullanılan yöntemler sayesinde görme bozuklukları ortadan kaldırılabilmektedir. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Halil Bahçecioğlu, son zamanlarda miyop tedavisinde sıkça kullanılan lasik yöntemi hakkında konuştu.

MİYOP NEDİR?



Miyop, ışınların retinanın önünde odaklanması durumudur. Miyop hastaları yakını net bir şekilde görebilirken uzağı net bir şekilde görememektedir. Genellikle okul çağında ortaya çıkan ve genetik bir hastalıktır. Miyop tedavisinde Lasik, Lasek ve Prk yöntemleri kullanılmaktadır.

LASİK NEDİR?



1990 yılından bu yana lasik yöntemi kullanılmaktadır. Lasik, uzağı ya da yakını görmeyi etkileyen kırma kusuru olarak adlandırılan görme bozukluklarının lazer ile tedavi edilmesidir. Lasik, gözün ön bölümünde bulunan korneaya yapılan bir işlemdir. Korneanın önünden ince bir tabaka kaldırılarak altta kalan kısmın yeniden şekillendirilmesi yöntemidir. Lasik yöntemi 2 ila 4 dakika arasında tamamlanabilmektedir.