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Lasik nedir? Lasik tedavisi nedir? Miyop tedavisinde lasik yöntemi nasıl uygulanır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.10.2018 14:23 | Son Güncelleme

Göz hastalıkları konusunda kullanılan pek çok tedavi yöntemi arasında yerini alan lasik yöntemi nedir? Özellikle miyop tedavisinde kullanılan lasik yöntemi miyop hastalarını nasıl etkilemektedir? Lasik yöntemi sonrası miyop hastaları hangi noktalara dikkat etmelidir? Hastaya göz muayenesinden geçtikten sonra lasik tedavisi uygulanıp uygulanılamayacağına karar verilebildğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Halil Bahçecioğlu, işlem sonrasında neler yapılması gerektiğini anlattı.

Lasik nedir? Lasik tedavisi nedir? Miyop tedavisinde lasik yöntemi nasıl uygulanır?

Günümüzde gelişen ve değişen teknoloji sayesinde göz hastalıkları için birçok tedavi yöntemi ortaya çıkmaktadır. Günümüzde kullanılan yöntemler sayesinde görme bozuklukları ortadan kaldırılabilmektedir. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Halil Bahçecioğlu, son zamanlarda miyop tedavisinde sıkça kullanılan lasik yöntemi hakkında konuştu.

MİYOP NEDİR?

Miyop, ışınların retinanın önünde odaklanması durumudur. Miyop hastaları yakını net bir şekilde görebilirken uzağı net bir şekilde görememektedir. Genellikle okul çağında ortaya çıkan ve genetik bir hastalıktır. Miyop tedavisinde Lasik, Lasek ve Prk yöntemleri kullanılmaktadır.

LASİK NEDİR?

1990 yılından bu yana lasik yöntemi kullanılmaktadır. Lasik, uzağı ya da yakını görmeyi etkileyen kırma kusuru olarak adlandırılan görme bozukluklarının lazer ile tedavi edilmesidir. Lasik, gözün ön bölümünde bulunan korneaya yapılan bir işlemdir. Korneanın önünden ince bir tabaka kaldırılarak altta kalan kısmın yeniden şekillendirilmesi yöntemidir. Lasik yöntemi 2 ila 4 dakika arasında tamamlanabilmektedir.

Lasik yöntemi yaptırmak isteyen hastaların ilk olarak bir göz muayenesinden geçmeleri gerekmektedir. Lens kullanan hastaların lasik tedavisinden önce lens kullanımını bırakmaları gerekmektedir. Lasik yönteminde önce yapılan muayeneler neticesinde kişilerin bu yönteme uygun olup olmadıklarına bakılmalıdır.

LASİK YÖNTEMİ SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İşlem sonrasında hastalara antibiyotikli damlalar damlatılmaktadır. Bunun yanı sıra belli bir süre hastaların gözüne herhangi bir toz girmemesi için koruyucu gözlükler verilmektedir. Lasik işlemi sonrasında hastalarda batma, yanma, ışık hassasiyeti ve ağrı hissedilebilmektedir. İşlem sonrasında hastaların ilaçlarını kullanması tedavi sürecinde oldukça önemlidir.

Lasik işlemi sonrasında hastalar;

İşlem sonrası doktor kontörlü yapılana kadar duş almamalı ve yüzünü yıkamamalı

Gözlerini ovuşturmamalı

Belirli bir süre denize ya da havuza girmemelidir.

Lasik işlemi yaptıran hastaların işlemden bir gün sonra doktor kontrolünden geçmeleri gerekmektedir. Kontrol sonrasında hastalar gözlerine şampuan kaçırmamak şartı ile duş alabilmektedirler.

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