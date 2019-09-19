Lastiği patlayan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu refüje çarpıp alev alan otomobildeki üç kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atilla Demirci yönetimindeki 27 VJ 976 plakalı otomobil, Nusaybin-Cizre kara yolu Balaban Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken ön lastiği patladı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobil, alev aldı.
Otomobilde bulunan sürücü ve 2 kişi, mahalle sakinlerince araçtan çıkarıldı.
Yoldan geçen bir beton mikserinin tazyikli suyla müdahale ettiği yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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