HABER

Lastiği patlayan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 19:00 | Son Güncelleme

Lastiği patlayan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu refüje çarpıp alev alan otomobildeki üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atilla Demirci yönetimindeki 27 VJ 976 plakalı otomobil, Nusaybin-Cizre kara yolu Balaban Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken ön lastiği patladı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobil, alev aldı.

Otomobilde bulunan sürücü ve 2 kişi, mahalle sakinlerince araçtan çıkarıldı.

Yoldan geçen bir beton mikserinin tazyikli suyla müdahale ettiği yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Düğün konvoyunda şoke eden görüntü! Düğün konvoyunda şoke eden görüntü!
Kınık'taki kanlı müzikhol saldırısında 4 tutuklamaKınık'taki kanlı müzikhol saldırısında 4 tutuklama
Bursa’da kaldırım işgâllerine geçit yokBursa’da kaldırım işgâllerine geçit yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nusaybin trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

'Milyon dolarlarla oynarken insan sıfıra inebiliyor'

'Milyon dolarlarla oynarken insan sıfıra inebiliyor'

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

İran'dan 'savaş uyarısı'

İran'dan 'savaş uyarısı'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Doktorun evinde ölü bulunmuştu! Tam 7 farklı...

Doktorun evinde ölü bulunmuştu! Tam 7 farklı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van kedili "tbt" paylaşımı

Erdoğan'dan Van kedili "tbt" paylaşımı

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında sorgular sürüyor

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında sorgular sürüyor

Son dakika: Bakanlık duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şehit Eren Bülbül’ün annesinden HDP önünde eylem yapan annelere destek

Şehit Eren Bülbül’ün annesinden o annelere destek

Son dakika: İstanbul'da Nükleer Araştırma Merkezi'nin de içerisinde bulunduğu alanda yangın!

Nükleer Araştırma Merkezi risk altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.