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Karagöz'ün iddiaları sonrası gündem olmuştu! TÜRSAB Başkanı Firüz Bağlıkaya'dan Bakan Ersoy'a tepki: Yalan bilgi yayıyor!

12.05.2024 09:20
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TÜRSAB Başkanı Firüz Bağlıkaya'nın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la ilgili ortaya attığı iddialar bir anda gündem yarattı. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün İBB ile ilgili iddiaları sonrası ismi gündeme gelen TÜRSAB Başkanı, yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Bağlıkaya, Bakan Ersoy için "Göreve geldiği günden beri sosyal medya fenomenlerini, gazetecileri, bürokratları, siyasileri ve bakanları telkin ederek aleyhimize kamuoyu oluşturuyor" iddiasında bulundu.

Karagöz'ün iddiaları sonrası gündem olmuştu! TÜRSAB Başkanı Firüz Bağlıkaya'dan Bakan Ersoy'a tepki: Yalan bilgi yayıyor!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yaptığı görüşme sonra bir anda gündem olan gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün ortaya attığı 'İBB' ve 'TÜRSAB' iddiası dikkat çekerken; TÜRSAB Başkanı Firüz Bağlıkaya'nın yaptığı açıklama konuyu bambaşka bir mecraya taşıdı. TÜRSAB Başkanı'nın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yönelik iddiaları olay oldu.

TAHA HÜSEYİN KARAGÖZ'DAN İBB VE TÜRSAB İDDİASI

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İBB ile TÜRSAB hakkında bir takım iddialarda bulundu. Karagöz; TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın İBB ile turistik tramvay hattı için milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığını, bir takım paranın da İBB'ye aktarıldığını ancak proje ve paranın akıbetinin blinmediğini iddia etti.

Karagöz söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"TÜRSAB Hukuk Başkanı İlker Ünsever. Yarı kamu kurumu olan TÜRSAB’dan. Kendi hukuk bürosuna yıllık 4 milyon 752 bin TL kazandırıyor. Liyakat, tasarruf, emek vs."

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"Fotoğraftaki kişini Sn. İmamoğlu ile bağını soranlar için; TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya 30 Ekim 2022 tarihinde. İBB ile Galatadan Beyazıt’a kadar turistik tramvay hattı için milyon dolarlık bir sözleşme imzalıyor

"PARANIN AKIBETİ BİLİNMİYOR"

Ve habere göre rakamın ciddi bir kısmını önden İBB’ye aktarıyor. Fakat elbette böyle bir tramvay hattı günümüze kadar ortaya çıkmadı. Paranın akıbeti ise bilinmiyor

Fakat o tarihlerde TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya İBB’ye ait metro büfelerini alırken görüyoruz. Artık İBB büfeleri Firuz Bey’in Anadolu Kültür Girişimi’ne teslim. Bu tabloda Sn. İmamoğlu’na yakın ekipte olduğu gizlemeyen bir diğer isim İlker Ünsever. Söz konusu anlaşmanın mimarlarından.

Sırf Sn. İBB başkanına yakın diye. Sn. Ünsever’e, ayakta kalmaya çalışan turizmciden kesilen ödemelerden oluşan ve yarı kamu kurumu olan TÜRSAB’ın 5 milyon TL’ye yakın parasını sormamak mı gerekiyor?"

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TÜRSAB BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA! BAKAN ERSOY İÇİN SERT SÖZLER

Karagöz'ün iddiaları sonrası gündeme gelen TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, yaptığı açıklamayla dikkat çekti. TÜRSAB Başkanı'nın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a tepki gösteren Bağlıkaya "Sayın Bakan, göreve geldiği günden beri kurumumuzdan hiç eksik etmediği müfettişleri aracılığıyla elde ettiği bilgileri manipüle ederek, sosyal medya fenomenlerini, gazetecileri, bürokratları, siyasileri ve hatta bakanları telkin ederek, kamu imkanlarını da kullanarak aleyhimize kamuoyu oluşturma faaliyetlerini uzun bir süredir yürütmektedir." ifadelerine yer verdi.

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TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın Bakan Ersoy'a yönelik açıklamaları şöyle;

"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği müreffeh yarınlara ulaşmak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bir anlayışla, çalışma arkadaşlarım ve Yönetim Kurulumuzla birlikte "Turizm Yüzyılı" çalışma planı ve programını başlattık.

"FENOMENLERİ, GAZETECİLERİ TELKİN EDEREK..."

Bu program çerçevesinde turizmin tüm paydaşlarıyla olduğu gibi, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'la da çalışmaya istekliydik, ancak tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen sonuç istediğimiz gibi olmadı. Bugün gelinen noktada Sayın Bakan, göreve geldiği günden beri kurumumuzdan hiç eksik etmediği müfettişleri aracılığıyla elde ettiği bilgileri manipüle ederek, sosyal medya fenomenlerini, gazetecileri, bürokratları, siyasileri ve hatta bakanları telkin ederek, kamu imkanlarını da kullanarak aleyhimize kamuoyu oluşturma faaliyetlerini uzun bir süredir yürütmektedir.

"SAYIN BAKANIN BU TAVRININ KİMSEYE YARARI YOK"

Sayın Bakanın bu tavrının ve yaptıklarının kimseye bir yararı olmadığı gibi, yalan bilgiyi yayması da suç niteliği taşımaktadır.

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TÜRSAB; 15 bin üyesi, 34 Bölge Temsil Kurulu ve 16 İhtisas Başkanlığı ile yarım asrı geride bırakmış kamu kurumu niteliğinde bir meslek birliğidir.

TÜRSAB ailesi olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetinin politikalarına uygun bir şekilde ülkemizin turizmine faydalı çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'dan da beklentimiz, Birliğimiz aleyhine kamuoyu oluşturma faaliyetleri yerine, ülkemizin saklı hazinelerini tanıtması ve sektörümüz için faydalı işler yapmak için çalışmasıdır. Bu enerjisini seçim bölgelerinde harcamış olması daha faydalı olurdu.

TÜRSAB ailesi olarak, Türkiye turizmine katkı sağlayacak her çalışmanın içinde yer almaktan ve emek vermekten gurur duyarız.

Sayın Bakan ne yaparsa yapsın, TÜRSAB olarak 15 bin seyahat acentamızın hakkını ve hukukunu korumaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensiplerini suistimal ederek, devletimizin verdiği yetkiyi ve imkanları turizm sektörünü tahakküm altına almak için kullanmak suretiyle sektörümüze ve ülkemize kalite ve zaman kaybı yaşatan bu tavırla mücadele etmeye devam edeceğiz."

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Mehmet Nuri Ersoy
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