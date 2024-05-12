Türkiye'ye iadeiziyarete geliyor! "Elimiz tetikte olacağına konuşalım" dedi: Yunan adalarına "kapıda vize" masada...

Zaman zaman gerginliğin had safhaya ulaştığı komşu Yunanistan'la ilişkilerde son dönemde girilen olumlu atmosferin devamı için pazartesi günü kritik önem taşıyor. Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin öne çıkan başlıklarından biri Türk vatandaşlarının 10 Yunan adasına 'kapıda vize' ile gidebilmesi uygulaması. Ayrıca düzensiz göçle mücadele konusu da liderlerin masasında olacak.

TARAFLAR "İYİ İLİŞKİLERE" BAĞLI KALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 Aralık 2023 tarihinde Atina’da düzenlenen Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi vesilesi ile Yunanistan’ı ziyaretinde ilişkilerde yeni bir döneme girildi. Erdoğan’ın son ziyareti sırasında Miçotakis arasında imzalanan Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi sonucunda iki taraf da dostane ilişkileri ve barış içinde bir arada yaşama konusunda kararlı olunduğunu beyan etmişti. İHA'nın aktardığına göre; liderler düzeyindeki iyi ilişkiler, Dışişleri Bakanları ve ilgili diğer Bakanlar arasındaki resmi ziyaretler ve temasların sürdürülmesi, ziyaretten bu yana tarafların Bildirge’ye bağlılıklarını sürdürdüğünü gösteriyor.

TİCARET HACMİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Miçotakis’in Ankara ziyaretinde, başta ekonomi olmak üzere ulaştırma, bilim teknoloji tarım, turizm, sağlık ve beşeri ilişkiler gibi çeşitli alanlardaki işbirliğinin olumlu gündem temelinde geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı’nın devam ettirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Türkiye ile Yunanistan’ın 6 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin, her iki ülke liderinin koyduğu ortak hedef çerçevesinde 10 milyar dolara çıkarılmasına yönelik atılabilecek adımlar da değerlendirilecek. Görüşmelerde ayrıca, ekonomik anlamda her iki ülkeden önde gelen iş adamlarının, yeni kurulacak Ortak İş Konseyi çatısı altında bir araya gelmesi hedefleniyor.

YUNAN ADALARINA KAPIDA VİZE SÜRECİNİN DEVAM ETTİRİLMESİ DE MASADA

Türk vatandaşlarının 10 Yunan adasına seyahatlerinde 30 Mart tarihinden itibaren uygulanan kolaylaştırılmış vize prosedürü (kapıda vize) sürecinin devam ettirilmesi hususu da ele alınacak. Batı Trakya Türk Azınlığı ile Rodos, İstanköy ve Selanik’teki Türkleri ilgilendiren konuların gündeme getirilmesi öngörülüyor.

DÜZENSİZ GÖÇLE ORTAK MÜCADELE

Terörle mücadele iş birliğinin ve bu konulardaki beklentilerin gözden geçirilmesi planlanırken düzensiz göçle ortak mücadele ve bu alandaki iş birliği konularının ele alınması hedefleniyor. İsrail-Filistin çatışması başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili Türkiye tarafından görüşlerin aktarılması öngörülüyor.

ATİNA’DA İMZALANAN ANLAŞMAYA İLAVE 2 KONU GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aralık ayındaki ziyaretinde çeşitli alanlarda imzalanan toplam 15 anlaşmaya ilave olarak, Miçotakis’in ziyareti sırasında Sağlık ve Tıp Bilimleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi konularında anlaşmalar imzalanması masaya yatırılacak.

Ayrıca, Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki olumlu gidişatı yansıtacak şekilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis tarafından ziyaret sırasında bir ortak açıklama yapılması bekleniyor.

MİÇOTAKİS: ELİMİZ TETİKTE OLACAĞINA KONUŞALIM

Öte yandan Alpha TV'de yaptığı konuşmada Yunanistan'ın Türkiye ile ilişkilerinin sakin bir döneme girdiğini söyleyen Miçotakis, "Tüm sorunlar bir gecede çözülemese bile parmaklarımızı sürekli tetikte tutmaktansa konuşmak daha iyi. İkili ilişkiler artık daha sakin sulara girdi ve görüşmemiz yeni bir haber olmamalı. Ankara'ya ziyaretim, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Atina ziyaretinin iadesi olacak" dedi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





