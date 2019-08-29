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Lastik botla kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 13:09 | Son Güncelleme

Bodrum’dan yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 44 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.Bodrum’un Gümüşlük Mahallesi Çavuş Adası doğusundaki bir botun durumundan şüphelenen Sahil Güvenlik ekipleri, botun bulunduğu bölgeye gitti.

Lastik botla kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı

Bodrum’dan yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 44 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Bodrum’un Gümüşlük Mahallesi Çavuş Adası doğusundaki bir botun durumundan şüphelenen Sahil Güvenlik ekipleri, botun bulunduğu bölgeye gitti. Lastik bot içerisindeki şahısların 44 Afgan uyruklu düzensiz göçmen olduğunun anlaşılması üzerine kaçaklar Sahil Güvenlik botuna alındı.
İşlemlerinin yapılması maksadıyla Turgutreis Limanı’na getirilen göçmenlerin Muğla İl Göç İdaresi’ne teslim edileceği belirtildi.

Lastik botla kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı

Lastik botla kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı

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