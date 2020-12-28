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Lastik ölçüsü nedir? Lastik ölçüsü seçimi ve hesaplanması nasıl yapılır?

28.12.2020 17:36 | Son Güncelleme:
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Lastik ölçüsü nedir? Lastik ölçüsü seçimi ve hesaplanması nasıl yapılır?

Her modelin lastik ölçüsü farklı olabilir. Lastik ölçüsü seçimi ise aracın teknik durumuna göre değişim gösterebilir. Lastik ölçüsü nedir? Lastik ölçüsü seçimi ve hesaplanması nasıl yapılır?

Lastik ölçüsü tüm modellerde farklılık gösterebilir. Genelde lastik ölçüsü lastiğin yanak kısmında yer alır. Sayı olarak ifade edilen bu ölçüler, otomobil ve sürücü için önem arz eder. Peki, lastik ölçüsü nedir? Lastik ölçüsü nasıl seçilir? Lastik ölçüsü hesaplaması nasıl yapılır?

jant büyütme

LASTİK ÇAPI NEDİR?

Lastiğin içten içe olan uzunluğudur. Bu uzunluk ne kadar artarsa kilometre sayasında sapma azalır. Ancak azalırsa, sapma oldukça fazla olur. Bu çap en fazla %3 oranında artırılabilir veya azaltılabilir. Bu oranı ile oynamak sürüş güvenliğini tehlikeye sokan etmenlerin başında gelecektir. Eğer ki çap artarsa lastiğin çamurluk ile teması gerçekleşebilir. Lastik sürtme sesleri fazlasıyla artabilir. Çapın artışı lastiğin yüksekliğinin değişmesine de sebep olur. Lastik yükselirse, aracın altına giren hava seviyesi fazlasıyla artar. Bu durum otomobilin aerodinamik yapısını etkiler.

LASTİK TABAN GENİŞLİĞİ NEDİR?

Lastiğin sırt kısmının mm cinsinden ifadesidir. Lastiğin yer ile temas ettiği alanı ifade eder. Bu taban alanının armasının veya azalmasının artı ve eksi yönleri vardır.

LASTİK TABAN ALANI ARTARSA

• Kuru zeminde aracın yol tutuşu artar
• Otomobilin yakıt tüketimi artar
• Islak zeminde aracın yol tutuşu azalır

LASTİK TABAN ALANI AZALIRSA

• Kuru zeminde aracın yol tutuşu azalır
• Aracın yakıt tüketimi azalır
• Islak zeminde aracın yol tutuşu artar

LASTİK ÖLÇÜSÜ NEDİR?

Lastiğin yanağında yazan değerdir. 195/55 R16 örneği üzerinden gidersek;
195: Lastiğin taban genişliğidir. Bu ölçü tabanın ne kadar boyutta olduğunun bilgisni bize verir.
55: Bu ölçü yanak ölçüsünün taban ölçüsüne oranını bize verir. Yüzdelik bir ölçü olarak ifade edilir.
R: Lastiğin üzerindeki harflerden biri de budur. Bu lastiğin tipinin Radial olduğunu bize gösterir.
16: Bu ölçü en basitinden lastiğin çapını bize verir. İnch ölçü birimi olarak ifade edilir. 1 inch ise 25.4 mm’ye eşittir.

LASTİK EBAT LİSTESİ ARACIN NERESİNDE YAZAR?

Lastik ebat listesi genel olarak aracın kataloğunda yer alabilir. Buradan aracınıza uygun lastik ebadını görebilirsiniz. Lastik ebatları farklı çap lastik veya jantlarda değişim gösterebilir. Bunun en somut örneği şu şekilde olabilir. Genelde kış lastiği tercih edilirken, bazı ara ölçülü lastikler oldukça pahalı gelebilir. Aracınızın Lastik ebat listesinde farklı ölçüden daha çok üretilen lastik seçeneğini alıp, kış lastiklerinizi daha ucuza alabilirsiniz. Bu sayede farklı ebat ile lastikleri daha ucuza almanız mümkün olabilir.

lastik ölçüsü okuma

LASTİK ÖLÇÜSÜ OKUMA NASIL YAPILIR?

Lastik ölçüsünü, yanak kısmından net bir şekilde okuyabilirsiniz. Lastiğin yanağında birden fazla ölçü veya sembol yer almaktadır. Burada lastiğin üretim tarihi, tipi ve yük endeksi de yer almaktadır. 195/55 R16, 175/45 R17 gibi benzer dizilime sahip ifadeler, lastiğin ölçüsünü ifade eder. Ayrıca lastik ölçüsü, aracınızın kataloğunda veya sürücü kapısının içinde yazabilir. Bazı modellerde yakıt kapağının içine de yazılabilir.

İÇ LASTİK EBATI NEDİR? KAÇ TANE İÇ LASTİK EBATI VARDIR

Radial lastikler keşfedilmeden önce, içinde şamrel olan lastikler modaydı. Bu lastikler ilk olarak büyük traktörlerde kullanılıyordu. Daha sonra Radial lastikler devreye girerek, bu lastikler ortadan kalktı. Şu an sadece bisikletlerde ve eski tip bazı araçlarda kullanılıyor. Hem maliyet hem de işlevsellik açıdan başarılı olmayan bu lastikler yerini Radial lastiklere bıraktılar. İç lastik ebatları araçtan araca farklılık gösterebilir. Onlarda jant ölçüleri gibi farklı inch ölçülerinde verilebilmektedir. 10 inç ölçüsünden başlayıp lastiğin boy ve oranına göre artış göstermektedir.

LASTİK ÖLÇÜSÜ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Aracınızın farklı karakterlerde olmasını sağlayan bir diğer konuda lastik ölçüsünden geçmektedir. Aracınızın performansını arttırmak isterseniz veya yakıt tüketimini azaltmak isterseniz farklı tip lastikler seçmeniz gerekecek. Lastik ebat değişim oranı %3 olarak belirlenmiştir. Bu oranın üstüne çıkmak veya altına inmek sürüş güvenliğini önemli derecede tehdit etmektedir. Bu ölçü hesaplanırken taban alanı değeri ile yanak yüzdesi çarpılır. Daha sonra jant çapı mm değerine çevrilir. Bu iki değer mm açsından toplanır. Yeni geçilecek olan jant ölçüsü aynı metot ile hesaplanır. Aradaki fark +-%3 değeri aralığındaysa değişim o lastik ile yapılabilir.
205/55 R16 örneği üzerinden gidersek

205X0.55 = 112.75 mm X 2
16X25.4 = 406.4 mm
406.4+225.5 = 631.9 mm


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