Lastik ölçüsü nedir? Lastik ölçüsü seçimi ve hesaplanması nasıl yapılır?

Lastik ölçüsü tüm modellerde farklılık gösterebilir. Genelde lastik ölçüsü lastiğin yanak kısmında yer alır. Sayı olarak ifade edilen bu ölçüler, otomobil ve sürücü için önem arz eder. Peki, lastik ölçüsü nedir? Lastik ölçüsü nasıl seçilir? Lastik ölçüsü hesaplaması nasıl yapılır?

LASTİK ÇAPI NEDİR?

Lastiğin içten içe olan uzunluğudur. Bu uzunluk ne kadar artarsa kilometre sayasında sapma azalır. Ancak azalırsa, sapma oldukça fazla olur. Bu çap en fazla %3 oranında artırılabilir veya azaltılabilir. Bu oranı ile oynamak sürüş güvenliğini tehlikeye sokan etmenlerin başında gelecektir. Eğer ki çap artarsa lastiğin çamurluk ile teması gerçekleşebilir. Lastik sürtme sesleri fazlasıyla artabilir. Çapın artışı lastiğin yüksekliğinin değişmesine de sebep olur. Lastik yükselirse, aracın altına giren hava seviyesi fazlasıyla artar. Bu durum otomobilin aerodinamik yapısını etkiler.

LASTİK TABAN GENİŞLİĞİ NEDİR?

Lastiğin sırt kısmının mm cinsinden ifadesidir. Lastiğin yer ile temas ettiği alanı ifade eder. Bu taban alanının armasının veya azalmasının artı ve eksi yönleri vardır.