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  4. Lastik sormak için girdiği iş yerinde 'rot ayarı' kanalına düştü

Lastik sormak için girdiği iş yerinde 'rot ayarı' kanalına düştü

23.12.2020 16:59 | Son Güncelleme:
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobil lastik fiyatlarını sormak için girdiği iş yerinde rot kanalına düşen kişi yara almadan kurtuldu, bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bakırlı Mahallesi Zafer Caddesi’nde bir kişi, otomobil lastik fiyatlarını sormak için rot balans işlemlerinin de yapıldığı bir iş yerine girdi. İsmi öğrenilemeyen kişi, iş yerinde dolaştığı sırada arkasındaki rot balans kanalını fark etmeyerek içine düştü. Yaklaşık 1 metre derinliğindeki kanala düşen kişi, yara almadı ve düştüğü yerden kendi çıktı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri sahibi Tuncay Okumuş, lastik sormak için gelen kişiyi tanımadıklarını belirterek, "Ben büromda oturduğum sırada vatandaşın düştüğünü gördüm. Rot kanalını fark etmemiş, çok da derin değildi. Bizim için önemli olan herhangi bir şekilde yara almamasıydı. Kanaldan kendi çıkıp, lastik fiyatlarını öğrendikten sonra ayrıldı" dedi.

(DHA)

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