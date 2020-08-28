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Laura kasırgası ABD'de 3 kişinin ölümüne neden oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 28.08.2020 02:34 | Son Güncelleme

ABD'yi vuran en güçlü kasırgalardan biri olan Laura, Louisiana eyaletinde 3 kişinin ölümüne neden oldu. ABD Ulusal Kasırga Merkezi Laura kasırgasının, "Arkansas ve Tennessee eyaletlerinde hortuma neden olabileceği" uyarısında bulundu.

ABD'nin güneyinde Meksika Körfezi'nde etkili olan ve kategori 4 seviyesinde Louisiana'ya vuran Laura kasırgası, eyalette can ve mal kayıplarına yol açtı.

Louisiana Valisi John Bel Edwards, eyalette kasırga nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Edwards, ölenler arasında Leesville kentinde evininin üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 14 yaşında bir kız çocuğun da olduğunu aktardı.

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Laura kasırgası, güç kaybedip tropik fırtınaya dönüşmesine rağmen kıyı kesimlerden içeri doğru ilerlemeye devam ediyor.

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700 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Geçtiği yerlerde büyük hasara, su seviyelerinin artmasına ve sele neden olan kasırga, Louisiana ve Texas eyaletlerinde 700 bin kişiyi elektriksiz bıraktı.

HORTUMA NEDEN OLABİLİR

ABD Ulusal Kasırga Merkezi ise Laura kasırgasının, "Arkansas ve Tennessee eyaletlerinde hortuma neden olabileceği" uyarısında bulundu.

(AA)


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