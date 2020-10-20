Lavabo açarken kullandığı ürün bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor

Dilekçede, Atay'ın reklam oyuncusu olduğu, kameralarla iç içe olan bir meslek icra ettiği vurgulanarak, "Atay, bu elzem olaydan dolayı uzun süre hem yanıklarından hem de psikolojisinden dolayı çalışamayacak durumda olduğundan iş göremezlik raporu almıştır." denildi.

Olayın ardından, ürünün üretici firması ile anlaşma sağlamak için görüşmeler yapıldığı ancak olumlu bir cevap alınamadığı belirtilen dilekçede, ürünle ilgili "güvensiz ürün" ihbarında bulunulması istendi.

1,5 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT TALEBİ

Özlem Atay'ın vücut bütünlüğünün zarara uğramasından dolayı üretici firmadan 500 bin lira maddi, 1 milyon lira ise manevi olmak üzere toplam 1 milyon 500 bin lira tazminat talep edilen dilekçede, "Hayalleri olan bir genç kızın bu denli yüzünde ağır zararların doğması, psikolojisi ve geleceği ile orantılı olarak Sayın mahkemenizin takdiri ile manevi tazminat talebimizin kabulü zaruridir." ifadeleri kullanıldı.

(AA)

