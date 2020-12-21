Lavabo tıkanıklılığını gidermenin en kolay yolu! Bulaşık deterjanı ve sıcak su...

İşin uzmanları lavabonun tıkanıklığını açarken herhangi bir kimyasal kullanmamanın daha iyi olduğunu söylüyor. Kimyasal temizleyiciler sadece borulara zarar veriyor. Neyse ki, bulaşık deterjanı ve sıcak su ile tıkanıklığı gidermeye de çalışabilirsiniz.

Mutfak giderinde bir tıkanma varsa, önce lavabonuza kaynar sıcak su akıtın. Sıcak suyu lavaboya dökün ve ardından bulaşık deterjanı dökün ve tekrar sıcak suyu gidere boşaltın.

Tıkanıklık inatçıysa bir pompadan da yardım alabilirsiniz.



