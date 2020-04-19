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  4. Lavabodaki kokulara elveda! Türk kahvesi ve kaynar suyu lavabonuza döktüğünüzde...

Lavabodaki kokulara elveda! Türk kahvesi ve kaynar suyu lavabonuza döktüğünüzde...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Temizlik yaparken herkesin en çok uğraşıp zaman harcadığı alanlar mutfak ve banyolardır bilirsiniz. Heyecanla giriştiğiniz temizlikte, birbirinden farklı kimyasal ürünler kullanır, banyo ve mutfaklarınızı mis gibi yaparsınız. Fakat bir sorun vardır; eviniz temizliğe rağmen mis gibi kokmaz! Ah o lavabo giderlerinden gelen pis kokular yok mu? Adeta temizliğimizin üstüne bir gölge gibi çöker ve tüm keyfimizi kaçırır.

Lavabodaki kokulara elveda! Türk kahvesi ve kaynar suyu lavabonuza döktüğünüzde...

Peki, bu keyif bozucu sorunu kökünden çözmek için, kollarınızı sıvamanın vakti gelmedi mi? İşte size, evinizde her zaman bulunan doğal ürünlerle, bu sorunu çözeceğiniz 6 mucizevi formül:

1.KARBONAT, TUZ VE SİRKE KARIŞIMI

Karbonat ve sirke birleşimi güçlü asidik özelliği, tuz ise kötü koku savar özelliği ile bu sorun için biçilmiş kaftandır. Peki, bu işlemi nasıl yapmalısınız? Bir tencerede suyu ısıtıp, içerisine bir su bardağı sirke ile bir avuç tuz ve karbonat ekleyerek karıştırdıktan sonra, lavabodan dökerek bu işlemi başarı ile tamamlamış olursunuz. Bu karışım, borulardaki atıkları ve donmuş yağı da çözerek temizleyecektir.

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2.SİRKE VE TUZ KARIŞIMI

Bu karışım ancak düzenli kullanımda fayda sağlayacağından; haftada en az bir kez, sirke ve tuz karışımını lavaboya döktükten sonra kaynar su ile bu işlemi tamamlamalısınız. Düzenli kullanırsanız, pis kokuya neden olan lavaboya yapışmış atık yağların birikmesini engellemiş olursunuz.

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3.TÜRK KAHVESİ VE SICAK SU

Türk kahvesinin hem cildinize, hem bünyenize, hem de lavabodan gelen pis kokulara iyi geldiğini biliyor muydunuz? Peki, her kahve keyfinizin ardından kalan telvelerinizi göreve çağırmaya ne dersiniz? Tek yapmanız gereken; içtiğiniz kahvenin telvesini lavabonuza döktükten sonra, birkaç dakika bekleyip üzerine sıcak su dökmek. Her kahve keyfinden sonra, telveye bu görevi verirseniz, lavabonuz mis gibi kokar.

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4.LİMON SUYU VE KARBONAT KARIŞIMI

Limon, tek başına keskin ve ferah kokusuyla birçok ürünün ana maddesi olmuşken, lavabo kokularına iyi gelmez mi? Elbette gelir! Tabii ki dostu olan karbonatla el ele vererek. Limonlu suyu kaynatıp, içine bir bardak karbonat ekleyerek, iyice çözündükten sonra lavaboya dökmelisiniz.

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5.ESANS YAĞLARI VE KARBONAT KARIŞIMI

Esans yağlarının güçlü ve kalıcı kokusunun, lavabolarımızdaki kötü kokulara çare olduğunu biliyor muydunuz? Birbirinden farklı kokuları olan esans yağlarından istediğinizi seçebilirsiniz. Yarım fincan karbonata, birkaç damla esans yağı damlatarak, bu karışımı lavabodan dökmeli ve bir saat bekledikten sonra sıcak suyla akıtmalısınız. Sonuç; elbette mis gibi kokan bir ev!

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6.TOZ TARÇIN VE SICAK SU

Sahlebe o şahane kokuyu veren tarçın, lavabo giderinizdeki pis kokulara savaş açmaz mı? Tarçın seviyorsanız, bu yöntemden vazgeçemeyeceksiniz! Lavabonuzun içerisine bir avuç toz tarçını döktükten sonra, sıcak su ile akıtmanız efsanevi tarçın kokusunun yayılması için yeterli olacaktır.

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