Lavabodaki kokulara elveda! Türk kahvesi ve kaynar suyu lavabonuza döktüğünüzde...

Peki, bu keyif bozucu sorunu kökünden çözmek için, kollarınızı sıvamanın vakti gelmedi mi? İşte size, evinizde her zaman bulunan doğal ürünlerle, bu sorunu çözeceğiniz 6 mucizevi formül:

1.KARBONAT, TUZ VE SİRKE KARIŞIMI

Karbonat ve sirke birleşimi güçlü asidik özelliği, tuz ise kötü koku savar özelliği ile bu sorun için biçilmiş kaftandır. Peki, bu işlemi nasıl yapmalısınız? Bir tencerede suyu ısıtıp, içerisine bir su bardağı sirke ile bir avuç tuz ve karbonat ekleyerek karıştırdıktan sonra, lavabodan dökerek bu işlemi başarı ile tamamlamış olursunuz. Bu karışım, borulardaki atıkları ve donmuş yağı da çözerek temizleyecektir.

2.SİRKE VE TUZ KARIŞIMI

Bu karışım ancak düzenli kullanımda fayda sağlayacağından; haftada en az bir kez, sirke ve tuz karışımını lavaboya döktükten sonra kaynar su ile bu işlemi tamamlamalısınız. Düzenli kullanırsanız, pis kokuya neden olan lavaboya yapışmış atık yağların birikmesini engellemiş olursunuz.

3.TÜRK KAHVESİ VE SICAK SU

Türk kahvesinin hem cildinize, hem bünyenize, hem de lavabodan gelen pis kokulara iyi geldiğini biliyor muydunuz? Peki, her kahve keyfinizin ardından kalan telvelerinizi göreve çağırmaya ne dersiniz? Tek yapmanız gereken; içtiğiniz kahvenin telvesini lavabonuza döktükten sonra, birkaç dakika bekleyip üzerine sıcak su dökmek. Her kahve keyfinden sonra, telveye bu görevi verirseniz, lavabonuz mis gibi kokar.