Lavabonuz mahvolmasın! Paslanmaz çelik lavaboları bu yöntemlerle temizleyin...

Yemek ve yiyecek kalıntılarını temizlemek için lavaboyu durulayın. Musluğu ve tezgahı da duruladığınızdan emin olun. İnatçı ve yapışmış yiyecek artıkları varsa, üzerlerine bulaşık deterjanı sıkın ve sıcak su ile durulayın.

Çizik ve lekeye meyilli olan paslanmaz çelik lavabonun, orijinal parlaklığında kalması için düzenli ve iyi şekilde temizlenmesi gerekir. Bakımını ve temizliğini aksatmadığınız sürece, lavabonuzu özenle kullanmaya devam edebilirsiniz. Parlak ve temiz bir lavaboya sahip olmak için çok fazla zaman harcıyorsanız, aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz. Yapışmış yiyecek kalıntılarına, çiziklere ve lekelere elveda demenin zamanı geldi! Her evde bulunan doğal malzemeler, minimum çaba ve daha az masraf ile artık siz de lavabonuzda hijyen yaratabilirsiniz.

LAVABOYA KARBONAT SERPİŞTİRİN

Lavabonun içini karbonatla kaplayın. Bu işlem, paslanmaz çelik lavabonun çizilmesine yol açmadan sert su lekeleriyle mücadele etmek için etkili bir yöntem. Ayrıca bazı kimyasal temizleyiciler lavabonun içinde koku bırakabilir. Karbonat kullanımında böyle bir problemle karşılaşmazsınız. Karbonatı lavabonun içine eşit şekilde dağıttığınızdan emin olmalısınız.

PASLANMAZ ÇELİK LAVABOYU FIRÇALAYIN

Karbonatı yaklaşık beş dakika beklettikten sonra fırçalama işlemine geçebilirsiniz. Lavabonun çizilmemesi için yumuşak bir fırça kullanmanız gerekir. Metal veya çelik madde içeren fırçalar, lavabonun içinde kalabilir ya da paslanmaya yol açabilir. Bu yüzden yumuşak naylon fırça kullanmak en doğru seçim. Karbonatın bulunduğu her alanı iyice fırçalamayı unutmayın.

SİRKE KULLANIN

Seyreltilmiş formda olan sirkeyi, bir püskürtme şişesine aktarın. Ardından karbonatlı ve fırçalanmış lavaboya püskürtün. Sirke ve karbonatın birbiriyle temas etmesi, köpürmeye yol açar. Bu durum paslanmaz çelik lavaboya zarar vermez. Sirkenin asidik yapısı, su lekelerinin daha iyi çözülmesini ve lavabonun parlamasını kolaylaştırır.