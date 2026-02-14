KADIN

Lavaboya kaynar su dökenler yandı! Cebinizden binlerce lira çıkabilir

Birçoğumuz mutfakta makarna, sebze veya yumurta haşladıktan sonra suyu lavaboya dökmeyi sıradan bir temizlik yöntemi zannediyoruz. Ancak uzmanlar, kaynar suyun lavaboya doğrudan boşaltılmasının hem plastik hem metal borularda kalıcı hasarlara yol açabileceğini uyarıyor. Lavaboya döktüğünüz 100 derecelik su size binlerce liralık tadilat çıkarabilir. İşte detaylar...

Gökçen Kökden

Mutfakta sürekli elimizin altında olan sıcak su ile işimiz bittiğinde hiç düşünmeden lavaboya döküyoruz. Ancak yüksek ısıya düzenli olarak maruz kalan lavabo boruları şekil değiştirebilir ve çatlayabilir. PVC ve benzeri plastik borular düşündüğünüz gibi yüksek ısıya dayanıklı değildir.

Lavabo boruları genellikle 60–65 °C üzerindeki sıcaklıklarda deformasyona uğramaya başlar. Kaynar suyun sıcaklığı 100 °C’e kadar çıkabilir ve bu borular için son derece tehlikelidir. Üstelik kaynar suyun ardından hemen soğuk su açmak, durumu daha da kötüleştirebiliyor çünkü ani sıcaklık değişimi borularda genleşme ve büzülme stresini artırarak mikro çatlaklara yol açabiliyor.

Döküm borular için de konu pek iç açıcı değil. Yüksek ısıya karşı plastik kadar hassas olmasa da ani sıcaklık farkları metale hasar verebilir, bu da zamanla sızıntılara neden olabilir.

SOĞUK HAVALAR RİSKLERİ ARTIRIYOR

Uzmanlar özellikle kış aylarında lavaboya kaynar su dökmenin riskini daha da artırdığını belirtiyor. Soğuk borulara sıcak su temas ettiğinde termal şok yaşanabilir ve bu da çatlaklara neden olabilir.

PEKİ NE YAPMALI?

Uzmanlar, lavaboya doğrudan kaynar su dökmenin önüne geçmek için şu önerileri veriyor. Kaynar suyu dökmeden önce en az 4–5 dakika bekleyerek sıcaklığının düşmesini sağlayın. Ilık hale getirmek için sıcak ve soğuk suyu bir kabın içinde karıştırın ve ardından lavaboya yavaşça boşaltın.

