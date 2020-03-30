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Lavrov ve Pompeo koronavirüs salgınını görüştü

DÜNYA HABERLERİ  | 30.03.2020 22:23 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo telefon görüşmesi gerçekleştirerek, koronavirüs salgınını ele aldı.

Lavrov ve Pompeo koronavirüs salgınını görüştü

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesinin ardından Rusya ve ABD’nin Dışişleri Bakanları telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen görüşme ile ilgili yazılı açıklama yapılarak, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo görüşmesinde koronavirüs salgını ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu açıklandı.

Bakanlık, Lavrov ve Pompeo görüşmesinde ayrıca liderlerin video konferans yoluyla gerçekleştirdiği G20 zirvesinde alınan kararların uygulanması ve Suriye’de yaşananların ele alındığını belirtti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Sergey Lavrov Mike Pompeo ABD koronavirüs

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