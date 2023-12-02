'Laz Kızı' ve 'Donsuz Kelly' olayları sonrası TikTok için harekete geçildi! Lisans iptali ihtimali gündemde

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman Hatay’da İhlas Haber Ajansı’na yaptığı özel açıklamada komisyonda Tik Tok başta olmak üzere sosyal medya platformlarına yönelik çalışmaların detaylarından bahsetti. Yayman Tik Tok başta olmak üzere sosyal medya platformları ve fenomenlere yönelik çok ciddi çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

TIKTOK TEMSİLCİSİ KOMİSYONA ÇAĞRILDI

Yayman, Tik Tok’un Türkiye ve Avrasya temsilcisinin komisyona çağrıldığını belirtip, “Tik Tok başta olmak üzere dijital mecralarda Türk toplumunun aile yapısını bozmaya yönelik, ahlakımıza, ananemize, kültürümüze yönelik, çocuklarımıza yönelik, kadınlarımıza yönelik hiçbir şekilde tasvip etmeyeceğimiz bir takım yayınları, bir takım görüntüleri, kınıyoruz, lanetliyoruz. Buradan tüm milletimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. 7 Aralık tarihinde Tik Tok’un Türkiye ve Avrasya Tik temsilcisi Emir Gelen beyi davet ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Dijital Mecralar Komisyonuna gelecek ve bu konularla ilgili açıklama yapacak” dedi.

TORBA YASA GELİYOR

Yayman konuyla ilgili devam edep bir torba yasa hazırlığı olduğuna vurgu yaparak, “Başta Tik Tok olmak üzere kendilerine sosyal medya fenomeni diyen bazı insanların ki onların neyin fenomeni olduğunu asla bilmiyoruz ve ne yaptıklarını bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili TBMM’de bir torba yasa hazırlığı var. Özellikle gelirlerinin araştırılması, muhasebeleştirilmesi, vergilendirilmesi konusunda çok çok ciddi adımlar atacağız. Tik Tok başta olmak üzere dijital mecralarda milletimize yönelik, ahlakımıza yönelik, ailemize yönelik, çocuklarımıza yönelik, başta müstehcenlik olmak üzere uygulamalar asla tasvip edilemez ve bu insanların iyi bir iş yapıyor gibi ortaya çıkması ve bunlara bağış yapılması zaten meleşenin vahametini ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.

LİSANS İPTALİ GÜNDEMDE

Yayman, lisans iptaline kadar varacak yaptırımların masada olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: "Biz Dijital Mecralar Komisyonu olarak başta bant daraltma, yayın yasağının getirilmesi, reklam yasağının getirilmesi ve gerekirse lisans iptali olmak üzere tüm dijital mecralarla ilgili çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz bunu kamuoyuna açıklamak isterim."

'LAZ KIZI' OLAYI

TikTok'ta göğsünü açarak yayın yapan Laz Kızı "Bana akıl vermeyin para verin" diyerek dikkat çekmişti. Göğsünü gösterek canlı yayın sayesinde 1 saat içerisinde 100 bin TL kazanmasıyla gündeme gelen Laz Kızı gözaltına alınmıştı.

'DONSUZ KELLY'

Laz Kızı'ndan olayından hemen sonra ise TikTok'ta 'Donsuz Kelly' olarak bilinen kadının paylaşımları konuşulmaya başlanmıştı. Gecelik giyerek ilginç paylaşımlara imza atan kadın "20-25 yaşlarında dolgun maaşlı, arabası olan, evi olan bir sevgili arıyorum. Maaşı en az 10 bin maaşı olsun" dedi.

İlginç paylaşımları, garip sözleriyle tepki çeken kadına "Sırada sen varsın", "Laz kızı gibi başını eğersin sen de", "Utanma da yok" yorumları yağdı.





