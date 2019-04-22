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Lazca'nın unutulmaması için minikler korusu oluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 12:47 | Son Güncelleme

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde, UNESCO'nun Dünya Dili Atlası'na göre Türkiye'de yok olmak üzere olan diller arasında yer alan Lazca'nın gelecek nesillere aktarılması için anaokuluna giden 4-6 yaşındaki miniklere Lazca diline çevrilen çocuk şarkıları öğretilmeye başlandı.

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde, UNESCO'nun Dünya Dili Atlası'na göre Türkiye'de yok olmak üzere olan diller arasında yer alan Lazca'nın gelecek nesillere aktarılması için anaokuluna giden 4-6 yaşındaki miniklere Lazca diline çevrilen çocuk şarkıları öğretilmeye başlandı. Çocukların severek söylediği 'Mini Mini Bir Kuş' ve 'Kırmızı Balık' şarkılarını Lazca okuyan minikler, izleyenlerden tam not aldı.
UNESCO'nun Dünya Dili Atlasına göre Türkiye'de yok olmak üzere olan diller arasında yer alan Lazca'nın gelecek nesillere aktarılması amacıyla Fındıklı Anaokulu'nda, 'Minikler Lazca Korosu' oluşturuldu. Karadeniz Bölgesi'nde özelikle Rize'nin Ardeşen, Pazar, Çamlıhemşin ve Fındıklı ilçelerinde konuşulan ve yıllar içerisinde unutulmaya yüz tutan Lazca dilini yaşatmayı hedefleyen anaokulundaki 4-6 yaşındaki miniklere, Lazca diline çevrilen çocuk şarkıları öğretiliyor. Okulda 6 aylık eğitimlerinin ardından, çocukların severek söylediği 'Mini Mini Bir Kuş' ve 'Kırmızı Balık' şarkılarını Lazca okuyan minikler, beğeni topladı, izleyenlerden de tam not aldı.
'LAZCA ŞARKI SÖYLEYEN ÇOCUKLARIMIZ VAR'
Fındıklı Anaokulun Müdürü Ayşe Akkaya Ellialtı, yaptıkları çalışma ile olumlu tepkiler aldıklarını, koro ile çocukların unutulmaya yüz tutan 'Lazca' dilini öğrendiklerini belirterek, Yaşadığımız coğrafyada var olan dilimiz olan Lazca maalesef unutulmaya yüz tutmuş bir dil olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktadan yola çıkarak Lazca koro oluşturma düşüncesi ile hareket edip, 2 öğretmen arkadaşımla beraber 'Mini Mini Bir Kuş' ve 'Kırmızı Balık' adlı şarkıları Lazcaya çevrildi. Sonrasında Lazca koromuzun oluşturabilmek için öğrencilerimizi çokta zorlamadan yavaş yavaş sevdikleri bu şarkıların Lazcalarını onlara öğretmeye başladık. Velilerden çok olumlu dönüşler aldık, kendileri de bize destek çıktılar ve evde çocuklara kendileri öğrettiler. Artık Lazca şarkı söyleyen çocuklarımız var. Hedeflerimiz, şarkılarımızın sayısını arttırmak ve akabinde Lazcayı bir kültür olma noktasında unutulmaya yüz tutmuşluktan arındırmakö dedi.
'FARKINDALIK YARATMAK İSTİYORUZ'
Çalışmalar destek olan öğretmen Kevser Şahin de, kendisinin hiç Lazca bilmediğini, çalışmalarla Lazca'yı öğrendiğini anlatarak Amasyalıyım ve Lazcayı da hiç bilmiyordum. Bu sayede birkaç kelime, şarkı öğrenmiş oldum. Çocuklara da öğretmiş olmak benim için ayrıca bir mutluluk. Çok kültürel bir zenginlik, bu zenginliği çocuklarla devam ettirmek, farkındalık yaratmak istiyoruz. Lazca şarkı öğrenme sürecinde çocukları sınıflarda kendimiz hazırladık, ailelere de metni göndererek onların da yardımcı olmasını istedik, onlar çok sevindiler. Çünkü az da olsa konuştukları, kendi kültürleri olan bir dili çocuklarına öğretmeye çalışıyoruzö diye konuştu.
Öğrendikleri Lazca şarkıları oluşturulan koroda hep birlikte seslendiren minikler ise, Lazca öğrendikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Anaokulunda seslendirilen çocuk şarkıların Lazca sözleri şöyle
Kırmızı balık Mçita çhomi zuğaz. Drikeyi Drikeyi ulun. Mçhomici hasani mulun. Oltamuşi otkoçams. Mçita çhomi memuyici. Vaşa heya oçkoma. Çhomici si çopasen. Tikinaşe otkoçasen. Mçita çhomi imddi imdi. Mçita çhomi imddi imdi. Mini Mini Bir Kuş Çuta Çuta arkinçis ini avu. Neknaçkimişa komohtu. Epçopi heya doloğe. Cik cik cik nenamomçasen. Pir pir ikomtu şuyi moğu. Hepeçkimi doskiduu.

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