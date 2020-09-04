Lazer epilasyona gitmeden evde koltuk altı tüylerinden tamamen kurtulun!

Sadece ev yapımı yöntemlerden faydalanarak koltuk altı tüylerinizden kurtulabileceğiniza biliyor muydunuz? Hem kadın hem de erkeklerin faydalanabileceği bu doğal epilasyon özellikle sıcak zamanlarda aşırı terlemenin de önüne geçecek.
Koltuk altı tüylerinden kurtulmak için birçok kişi güzellik merkezlerinin yolunu tutar ya da ağda, jilet gibi yöntemlere başvurur. Lazer epilasyon için yüksek ücretler ödemek istemiyorsanız şimdi bahsedeceğimiz yöntemler kurtarıcınız olabilir. Birçok kişinin işine yarayan bu ev yapımı tarifleri siz de deneyebilirsiniz.
Bir çay kaşığı zerdeçalı ve yarım fincan suyu macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Koltuk altınıza sürün ve 20 dakika sonra duru su ile yıkayın. Haftanın 4 günü bu işlemi uygulayın.
Yarım limonun suyunu 200 gram toz şeker ile karıştırın. Karışımı bir tavaya aktarın ve kaynayana kadar orta ateşte bekletin. Malzemelerin bal kıvamını almasını sağlayın. Limonlu ağdayı ocaktan alın ve hafif ılıtın. Koltuk altınızı temizleyin. Üzerine bebek pudrası serpiştirin. Ardından spatula yardımıyla doğal ağdayı ince bir tabaka halinde koltuk altına sürün. Ağda kuruyunca kılların çıkış yönünün tersine doğru çekin. İki haftada bir bu işlemi uygulayın.
Sabırla devam ettiğinizde güzel sonuçlar alacağınız bir uygulama daha. Bir yemek kaşığı yemeklik kaya tuzunu yarım limonun suyu ile karıştırın. Kabın içine bir bir tatlı kaşığı da son olarak ilave edin ve malzemeleri karıştırın. Hazırladığınız karışımı koltuk altına uygulamadan önce, tüylerinizi kökten almalısınız. Karışımı masaj yaparak ilgili bölgeye uygulayın ve 20 dakika bekletin. Ardından duru suyla yıkayın. Doğal tüy dökücüyü haftada 2 defa temiz cildinize uygulayabilirsiniz.
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