KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Lazer epilasyona gitmeden evde koltuk altı tüylerinden tamamen kurtulun!

Lazer epilasyona gitmeden evde koltuk altı tüylerinden tamamen kurtulun!

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

İstenmeyen tüylerden kalıcı olarak kurtulmak istiyorsanız tek çözüm yolu lazer epilasyon değil. Az maliyet ile koltuk altı tüylerden kurtulmak mümkün. İşte epilasyon kadar etkili olan en doğal tüy azaltan yöntemler.

Lazer epilasyona gitmeden evde koltuk altı tüylerinden tamamen kurtulun!

Sadece ev yapımı yöntemlerden faydalanarak koltuk altı tüylerinizden kurtulabileceğiniza biliyor muydunuz? Hem kadın hem de erkeklerin faydalanabileceği bu doğal epilasyon özellikle sıcak zamanlarda aşırı terlemenin de önüne geçecek.

Koltuk altı tüylerinden kurtulmak için birçok kişi güzellik merkezlerinin yolunu tutar ya da ağda, jilet gibi yöntemlere başvurur. Lazer epilasyon için yüksek ücretler ödemek istemiyorsanız şimdi bahsedeceğimiz yöntemler kurtarıcınız olabilir. Birçok kişinin işine yarayan bu ev yapımı tarifleri siz de deneyebilirsiniz.

ZERDEÇAL YÖNTEMİ

Bir çay kaşığı zerdeçalı ve yarım fincan suyu macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Koltuk altınıza sürün ve 20 dakika sonra duru su ile yıkayın. Haftanın 4 günü bu işlemi uygulayın.

LİMON VE ŞEKERLİ AĞDA

Yarım limonun suyunu 200 gram toz şeker ile karıştırın. Karışımı bir tavaya aktarın ve kaynayana kadar orta ateşte bekletin. Malzemelerin bal kıvamını almasını sağlayın. Limonlu ağdayı ocaktan alın ve hafif ılıtın. Koltuk altınızı temizleyin. Üzerine bebek pudrası serpiştirin. Ardından spatula yardımıyla doğal ağdayı ince bir tabaka halinde koltuk altına sürün. Ağda kuruyunca kılların çıkış yönünün tersine doğru çekin. İki haftada bir bu işlemi uygulayın.

DOĞAL TÜY DÖKÜCÜ YAPIMI

Sabırla devam ettiğinizde güzel sonuçlar alacağınız bir uygulama daha. Bir yemek kaşığı yemeklik kaya tuzunu yarım limonun suyu ile karıştırın. Kabın içine bir bir tatlı kaşığı da son olarak ilave edin ve malzemeleri karıştırın. Hazırladığınız karışımı koltuk altına uygulamadan önce, tüylerinizi kökten almalısınız. Karışımı masaj yaparak ilgili bölgeye uygulayın ve 20 dakika bekletin. Ardından duru suyla yıkayın. Doğal tüy dökücüyü haftada 2 defa temiz cildinize uygulayabilirsiniz.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela''1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela'
Soğuk bir duşun cilde olan 4 harika faydasıSoğuk bir duşun cilde olan 4 harika faydası
Sakın ihmal etmeyin! Duştan çıktıktan sonra bunları yapmazsanız...Sakın ihmal etmeyin! Duştan çıktıktan sonra bunları yapmazsanız...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Seda Sayan: Gerekirse Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım
Seda Sayan: Gerekirse Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım
MasterChef’te kazanan belli oldu!
MasterChef’te kazanan belli oldu!
Çocukluk fotoğrafını paylaştı! Oğluna benzerliğiyle şaşırttı
Çocukluk fotoğrafını paylaştı! Oğluna benzerliğiyle şaşırttı
İşte günlük burç yorumları
İşte günlük burç yorumları
Sararan kapıları kar gibi beyaz yapan en etkili yöntem
Sararan kapıları kar gibi beyaz yapan en etkili yöntem
Yıpranmış şarj kablosu evde nasıl tamir edilir?
Yıpranmış şarj kablosu evde nasıl tamir edilir?
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kadınlar için en etkili saç gürleştirme yöntemleri
Kadınlar için en etkili saç gürleştirme yöntemleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Yüze limon sürmek nasıl bir etki yaratır, faydaları nelerdir?
Yüze limon sürmek nasıl bir etki yaratır, faydaları nelerdir?
En Etkili Sivilce Kremi Markaları, Sivilce Lekelerine Çözüm
En Etkili Sivilce Kremi Markaları, Sivilce Lekelerine Çözüm
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüz tüylerinden kurtulmanıza yardımcı olacak 5 basit yöntem
Ortak sorunu çözüyoruz! Farkı görünce şaşıracaksınız...
Soğuk bir duşun cilde olan 4 harika faydası
Soğuk bir duşun cilde olan 4 harika faydası
Bir daha denemeyin! Bileğinize neden saç lastiği takmamalısınız?
Bir daha denemeyin! Bileğinize neden saç lastiği takmamalısınız?
Bebek gibi olalım: Her türlü yara izini ortadan kaldıran yöntemler
Yara izlerini 3 haftada yok edecek kadar etkili! Günde 3 kez...
Neden saçınızı at kuyruğu yapıp uyumamalısınız?
Hepimiz yapıyoruz ama bakın neye sebep oluyor!
Yıllardır gitmeyen göbekle vedalaşma zamanı
Yıllardır gitmeyen göbekle vedalaşma zamanı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.