Lazer epilasyona verilen paralara son! İstenmeyen tüyleri kökünden bitiriyor

Yaz ayları yaklaşırken istenmeyen tüyler daha fazla göze batmaya başlıyor. Bu tüylerden kurtulmak için farklı yöntemler aranıyor. İstenmeyen tüylerden kurtulmak içni evde doğal çözümler arayanların karşısına nohut kürü çıkıyor. Rus kadınların pürüzsüz tenlerinin sırrı olan bu kür istenmeyen tüylerin kökünü kurutuyor. Lazer epilasyon etkisi yaratıyor.

İSTENMEYEN TÜYLERDEN KURTULMANIN ETKİLİ YOLU

Yarım kase nohut unut, yarım kase süt, bir tatlı kaşığı taze krema ve bir tatlı kaşığı zerdeçal ile istenmeyen tüylere sonsuza kadar veda edilebileceğini ifade eden uzmanlar, ilgili kürün uygulanışına ilişkin püf noktaları paylaştı.

Nohut kürünün bilinen bir zararının olmadığını ifade eden cilt uzmanları, aksine bu kürün cilt üzerinde olumlu etkiler yarattığını belirtti. Kürün tüylerin çıkış yönüne doğru uygulanması gerektiğini ifade eden cilt uzmanları, 30 dakikalık bekleme süresinin ardından kuruyan kürün ılık su ile temizlenmesi gerektiğini belirtti. Düzenli uygulamada 1 aylık sürenin sonunda tüylerin çıkmadığının gözlemlendiğini vurguladılar.

