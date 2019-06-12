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Lazer teknolojisi ile tespit edilen magandanın ifadesi ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 15:41 | Son Güncelleme

Bursa’da 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin ise yaralanmasına sebep olan ve lazer teknolojisi ile tespit edilen silahlı magandanın ifadesi ortaya çıktı.

Lazer teknolojisi ile tespit edilen magandanın ifadesi ortaya çıktı

Bursa’da 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin ise yaralanmasına sebep olan ve lazer teknolojisi ile tespit edilen silahlı magandanın ifadesi ortaya çıktı. Magandanın ifadesinde, "Olaydan önce bir arkadaşımın intihar ettiğini öğrenmiştim, acıdan sıktım" dediği öğrenildi.
Olay Tahtakale Mahallesi’nde meydana geldi. Mülayim Öztürk isimli vatandaş, kahvede otururken sırtına nereden geldiği belli olmayan bir mermi isabet ederek, aynı saatlerde Ulu Camii önünde Eren Barış Yüksel isimli genç de, yine nereden geldiği belli olmayan bir mermi ile ayağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Öztürk hayatını kaybetti, Yüksel ise tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, birbirine yakın, ama ayrı iki bölgede meydana gelen olayın aynı kişi tarafından gerçekleştirilme ihtimali üzerinde durdu. Mermileri incelemeye gönderen ekipler, iki merminin de uyuştuğunu fark edince olayın failinin peşine düştü.
48 saatte yaklaşık 300 kişiyle görüşüp, 108 güvenlik kamerasını inceleyen cinayet ekipleri, aynı zamanda lazer teknolojisi de kullanarak zanlının izini buldu. Olay yerinin yaklaşık bin metre yukarısında bulunan Mollaarap Mahallesi’nde bulunan ve O.K’ye ait olduğu belirlenen evden ateş edildiğini tespit eden ekipler, şahsın yakalanması için çalışmalara başladı. Evine operasyon yapılan O.K. yanında arkadaşları U.E. ve S.Ç. ile birlikte gözaltına alınırken, şahsın evinde 2 adet ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi. O.K. ifadesinde, öldürme kasdı olmadığını, arkadaşının intihar haberini aldığı için çok üzgün olduğu için ateş ettiğini söyledi. O.K’nin ifadesinde, "Ben olay günü arkadaşımın intihar ettiğini öğrendim. Çok üzüldüm. Üzüntüyle evde bulunan silahımla havaya ateş ettim. Maksadım birilerini öldürmek değildi. Sadece biraz acım hafiflesin diye yaptım. Böyle bir şeye sebep olduğum için üzgünüm" dediği öğrenildi.
İfadesinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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