Lazer teknolojisi kullanılarak yakalanan "silahlı maganda" hakim karşısına çıkacak

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde haziran ayında, tabancayla rastgele açtığı ateş sonucu bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olan sanık hakkında, "kasten öldürmek ve yaralamak" suçlarından dava açıldı.

Sanık Ozan K. hakkında, Bursa Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede ifadelerine yer verilen sanık, evinde ele geçirilen tabanca ve fişeklerin kendisine ait olduğunu ancak tabancalarla ateş etmediğini savundu.

İfadesine başvurulanlardan Sevcan Ç. ise olay günü Ozan K'ye bir telefon geldiğini, telefon sonrası sanığın ağlamaya başladığını, daha sonra yüzünü yıkamaya gittiğini ve lavabodan geldiğinde elindeki siyah renkli silahla cama doğru yönelerek havaya 3 veya 4 el ateş ettiğini ifade etti.

Sanığın arkadaşı Uğur E'nin de olay sırasında evin mutfağında bulunduğunu, saat 14.00-14.30 sularında 4-5 el silah sesi geldiğini, Ozan'ın kız arkadaşının yanına gelerek, Ozan'ın ağlamaklı vaziyette arkadaşının öldüğünü söylediğini anlattı.