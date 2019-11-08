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Lazer teknolojisi kullanılarak yakalanan "silahlı maganda" hakim karşısına çıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 16:56 | Son Güncelleme

Bursa'da, haziran ayında tabancayla rastgele ateş açarak bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan şüpheli hakkında iddianame hazırlandı - Tutuklu sanık müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde haziran ayında, tabancayla rastgele açtığı ateş sonucu bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olan sanık hakkında, "kasten öldürmek ve yaralamak" suçlarından dava açıldı.

Sanık Ozan K. hakkında, Bursa Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede ifadelerine yer verilen sanık, evinde ele geçirilen tabanca ve fişeklerin kendisine ait olduğunu ancak tabancalarla ateş etmediğini savundu.

İfadesine başvurulanlardan Sevcan Ç. ise olay günü Ozan K'ye bir telefon geldiğini, telefon sonrası sanığın ağlamaya başladığını, daha sonra yüzünü yıkamaya gittiğini ve lavabodan geldiğinde elindeki siyah renkli silahla cama doğru yönelerek havaya 3 veya 4 el ateş ettiğini ifade etti.

Sanığın arkadaşı Uğur E'nin de olay sırasında evin mutfağında bulunduğunu, saat 14.00-14.30 sularında 4-5 el silah sesi geldiğini, Ozan'ın kız arkadaşının yanına gelerek, Ozan'ın ağlamaklı vaziyette arkadaşının öldüğünü söylediğini anlattı.

Soruşturma kapsamında alınan ifadeler ve toplanan deliller neticesinde, sanığın Mollaarap Mahallesi Köşk Caddesi'ndeki evinin balkonundan havaya doğru ateş ettiği aktarılan iddianamede, Minayim Hastürk'ün ölümüne, Eren Barış Yüksel'in de yaralanmasına neden olduğu belirtildi.

Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame çerçevesinde sanık, "kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "yaralama" suçlarından müebbet hapis istemiyle yargılanacak.

- Olay

Tahtakale Mahallesi'nde, 7 Haziran'da bir kahvehanede otururken sırtına nereden geldiği belli olmayan bir mermi isabet eden Minayim Hastürk, kaldırıldığı Muradiye Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, aynı saatlerde, Nalbantoğlu Mahallesi'nde tarihi Ulu Cami yanında yürüyen Eren Barış Yüksel de tabancayla bacağından yaralanmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından her iki olayı aydınlatmak için başlatılan çalışmada polis, atış mevkilerinin tespiti için kurşunların geldiği yön ve konumlarını baz alarak lazer teknolojisiyle çalışan cihazlarla açısal inceleme yapmış ve atışların yaklaşık bin metre uzaklıktaki merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde bir yerden yapıldığı tespit etmişti.

Araştırmalar sonucunda tabancayı ateşleyen kişinin Ozan K. olduğunu ortaya çıkmıştı. Atışları evinin bahçesinden yaptığı anlaşılan şüphelinin adresine operasyon düzenleyen polis, evde yapılan aramalarda biri söz konusu olaylarda kullanılan ruhsatsız iki tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirmişti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ozan K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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