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League of Legends'da şampiyon 1907 Fenerbahçe

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 19:32 | Son Güncelleme

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali'nde şampiyon 1907 Fenerbahçe Espor takımı oldu - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Dijital hayatı olumlu bir yere kanalize etmek ve bu konuyu olumlu bir enerjiye çevirmek bizim açımızdan gerçekten önemli. Türkiye'de de çocuklarımızın, gençlerimizin bilişimle uğraşını olumlu yönlere kanalize etmek gibi bir çabamız da var"

İSTANBUL (AA) - Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali'nde 1907 Fenerbahçe Espor, Bahçeşehir SuperMassive takımını 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali, Watergarden AVM'de bulunan Riot Games Espor Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Bahçeşehir SuperMassive ve 1907 Fenerbahçe Espor arasında geçen sezon finalinde, kupaya uzanan ekip 3-0’lık skorla sarı lacivertliler oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, final ödül törenine katılarak oyuncuları tebrik etti.

- "Dijital hayatı olumlu bir yere kanalize etmek önemli"

Bakan Selçuk, gençler arasında ilgi gören e sporun tüm dünyada inanılmaz bir hızla geliştiğini belirterek, spor ruhunun gelişmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Gençlerin bilişimle, bilgisayarla, dijital hayatla iç içe olduğunu dile getiren Selçuk, şöyle konuştu:

"Dijital hayatı olumlu bir yere kanalize etmek ve bu konuyu olumlu bir enerjiye çevirmek bizim açımızdan gerçekten önemli. Türkiye'de de çocuklarımızın, gençlerimizin bilişimle uğraşını olumlu yönlere kanalize etmek gibi bir çabamız da var. Burada birçok ayrı takımdan gençlerin aynı salonda yan yana oturuyor olması da bu işin centilmenlik ruhunun ne kadar geliştiğini göstermesi açısından da önemli."

Salondaki atmosferin ve enerjinin etkileyici olduğunu ifade eden Selçuk, "Her ne kadar Galatasaraylı olsam da Fenerbahçe'yi kutlamak için buradayım. Hepsi bizim takımımız, hepsi bizim çocuklarımız. Önemli olan kazanmak, kaybetmek değil centilmenlik ruhunu yaşamak." diye konuştu.

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından şampiyon Fenerbahçe takımı oyuncularını tebrik edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

- Şampiyon 1907 Fenerbahçe Vietnam yolcusu

Final maçını değerlendiren Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit, finallere ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, final maçında e-sporun mücadele ruhuna bir kez daha şahit olduklarını kaydetti.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'ni zaferle noktalayan 1907 Fenerbahçe Espor, senenin ilk uluslararası etkinliği olan 2019 Sezon Ortası Turnuvası için Vietnam'a gitmeye hak kazandı.

Vietnam'ın Ho Chi Minh ve Hanoi şehrinde 1-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek ön elemeler ve grup aşamasını geçen takımlar, yarı final ve final serileri için 17-19 Mayıs tarihleri arasında Taipei şehrinde mücadele edecek.

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1907 Fenerbahçe Espor Bahçeşehir SuperMassive espor Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali

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