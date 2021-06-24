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LEGO geri dönüştürülmüş pet şişelerden üretilmiş blokların satışına '2 yıl içinde' başlayacak

24.06.2021 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncak devi LEGO şirketi, ürettiği çevre dostu parçaların prototipini kamuoyu ile paylaştı. Amaç, tüketicinin normal plastikten yapılan Lego parçalarından ayırt edemeyeceği standartlarda parçalar üretmek.

LEGO geri dönüştürülmüş pet şişelerden üretilmiş blokların satışına '2 yıl içinde' başlayacak

Dünyaca ünlü oyuncak devi LEGO, geri dönüşüme kazandırılmış plastik şişelerden üretecekleri lego parçalarının satışına iki yıl içinde başlamayı planlıyor.

LEGO Group şirketi dün yaptığı yazılı açıklamada, çevre dostu yeni ürünlerin prototipini kamuoyu ile paylaştı.

Şirketin Çevresel Sorumluluk Birimi'nin Başkan Yardımcısı Tim Brooks, tüketicinin standart Lego parçalarından ayırt edemeyeceği kadar iyi bir ürün geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Brooks, "en kısa zamanda" bu şişelerden parça üretimine başlamak istediklerini belirtti.

LEGO, yaklaşık 3 bin 500 farklı lego bloğu ya da parçası üretiyor ancak buna rağmen on yıllardır sürdürülebilir yöntemlerle geliştirilmiş bir ürün piyasaya süremedi.

Şirketin açıklamasında, son üç yıldır 150 kişiden büyük bir ekibin sürdürülebilir çözümler yaratmak için çalıştığı, pet ve yüzlerce diğer plastik bileşenden 250'den fazla çeşit üzerinde testler yaptıkları kaydedildi.

Lego Çin'de markayı yaymak için yoğun çaba sarf ediyor.

Satışa sunulacak setlerin kaçının üretilecek bu parçalardan oluşacağını açıklamayan Brooks, "Henüz bunu söylemek için çok erken" dedi.

Brooks, iki bloğun birbirine uymalarının, herhangi bir Lego parçası gibi birbiri ile değiştirilebilir olmalarının önemine dikkat çekti.

LEGO, yeni plastik parçaları üretmek için ilk etapta ABD'den alacağı plastik alkolsüz içecek şişelerinden yararlanacak.

Okyanuslarda atık halindeki plastik şişeler ise fazla çözündükleri için tercih edilmeyecek.

2018 yılında LEGO, 2030 yılına gelmeden başlıca ürünlerinin tamamının sürdürülebilir malzemelerden yapılmasını hedef koymuştu.

Brooks, bu hedefler doğrultusuda pet olarak bilinen polietilen tereftalat ile benzer diğer kimyasallardan prototip bloklar ürettiklerini söyledi.

Şirket şu anda ürünlerinde, akrilonitril bütadien stiren diye bilinen ve ham petrolden üretilen geri dönüştürülmemiş plastik kullanıyor.

Pet kullanımı ise şirketin daha farklı şekillerde parça üretmesini kolaylaştıracak.

Plastik krizi

Çevre politikalarını takip eden düşünce kuruluşu Green Alliance'dan Libby Peake "geri dönüştürülmemiş plastiktan kesinlikle daha tercih edilebilir" sözleriyle bu adıma destek verdi ancak asıl olarak tek kullanımlık plastik şişelerin üretiminin yakın gelecekte düşmesini umduğunu da sözlerine ekledi.

Gezegenin Dostları isimli plastikle mücadele kampanyasının sözcülerinden Camilla Zerr ise " Geri dönüşümün plastik krizine karşı tek çareymiş gibi övülmemesi önemli" diye konuştu.

Lego, normal şartlarda iki ya da üç kuşağın oynayabileceği kadar sağlam.

Brooks, PET Lego parçalarında da aynı performansı yakalamak istediklerini vurguluyor.

En büyük zorluk ise çocukların parmaklarıyla rahatça birleştirip birbirlerinden ayırabilecekleri parçalar üretebilmek.

Bu amaçla şirket 'tereyağı testi' denilen bir sıcaklık testi yaparak, çocukların parçaları ağzına alması durumunda ne olacağını görmeye çalışmış.

LEGO her yıl, yüzde 80'i ABS'den yapılan, 110 ile 120 milyar plastik parça üretiyor.

Şirket bunun sonucunda her yıl yaklaşık 1,2 milyon ton karbon salınımı yapıyor. Salınımın 3'te biri de malzeme üretiminden kaynaklanıyor.

Brooks, geri dönüştürülmüş plastikten üretim yapmanın salınım oranını azaltacağı görüşünü paylaşıyor.

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