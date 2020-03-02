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LEGO Legacy: Heroes Unboxed severlerin hizmetine sunuldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.03.2020 10:43 | Son Güncelleme

Gameloft’un bir yıldan fazladır üzerinde çalıştığı Lego Legacy: Heroes Unboxed dün itibariyle kullanıcılarla buluştu.

LEGO Legacy: Heroes Unboxed severlerin hizmetine sunuldu

Oyunu Android ve iOS’ta ücretsiz olarak oynayabileceğiniz gibi PC’ye kurarak da oynayabilirsiniz. 50’den fazla ikonik karakterin bulunduğu LEGO Legacy: Heroes Unboxed’ı arkadaşlarınızla birlikte karşılıklı oynayabilirsiniz. Her RPG oyununda olduğu gibi bu oyunda da açtığınız her ikonik karakterin farklı bir özelliği mevcut.

Oyun, Hot Dog Man, Captain Redbeard, Ninjago’dan Lloyd, Majisto, Willa the Witch, Spaceman Reed ve diğerleri de dahil olmak üzere çeşitli serilerden LEGO minifigürlerine ev sahipliği yapıyor. Oyunda Single Player ve Multiplayer olmak üzere iki farklı mod mevcut. Eğer savaşlarda zor rakiplerle karşılaşırsanız arkadaşlarınızla ortak olabilirsiniz. Multiplayer modu sayesinde arkadaşlarınızla güçlerinizi karşılaştırabilirsiniz.

LEGO LEGACY: HEROES UNBOXED ÜCRETSİZ Mİ?

Daha önce de dediğimiz gibi oyun tamamen ücretsiz. Ancak oyunda enerji çubuğu mevcut. Bu enerji çubuğunun dolması için ya oyun içi satın alma işlemi yapmalısınız ya da beklemelisiniz. Belirli bir süre sonra enerji kendiliğinde dolacak. Ayrıca oyunun hemen başında size verilen karakterler yeterince güçlü değil. Bu karakterleri geliştirmek için yoğun çaba sarf etmek zorundasınız. Bunun dışında diğer karakterleri daha  hızlı açmanız için oyun içi satın alma öğelerini kullanabiliyorsunuz.

Aşağıda oyuna ait görüntüler mevcut. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere lego parçalarını toplayarak oluşturduğunuz ekip ile 3’e 3 veya 6’ya 6 (arkadaşlarınızdan desteği alarak) savaşabiliyorsunuz. Android işletim sistemine ait olan telefonlar oyunu buradan iOS işletim sistemine sahip olanlar oyunu buraya tıklayarak indirebilirler.

Oyun içi görüntüleri görmek için buraya tıklayınız


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