Lekelerden kurtulmanın yolları

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Güneşin etkisini fazlaca göstermediği ve zayıf olduğu zamanlar leke tedavisi için en uygun dönemdir. Ciltte oluşan lekeler güneş duyarlılığı sebebi ile geliştiği için tedavinin güneşin zayıf olduğu aylarda yapılması daha doğrudur. Vücudumuzun en hassas organlarının başında cildimiz gelir. Vücudumuzu dış ortama karşı koruyan en önemli bariyer olan cildimiz fazla miktarda iç ve dış uyarılarla karşılaşmaktadır. Bu uyarıların bir kısmına yerel veya generalize bir pigment artışı ile tepki gösterir. Cilde renk veren melanin olarak adlandırılan pigmetlerin aşırı toplanmasıyla oluşan düzensiz, kahverengimsi-siyaha yakın renk dağılımı özellikle cildin yüz, sırt gibi güneş etkisiyle hasar gören yerlerinde meydana gelmektedir. Ortaya çıkan bu pigment artışı, güneş gören alanlarda ve cildin görünen yerlerinde olduğunda ciddi kozmetik ve sağlık sorunlarına neden açabilmektedir. Bu kozmetik problemlerle mücadelede öncelikle altta yatan sebepleri bulmak ve ortadan kaldırmak gerekir.

Güneşin zararlı ışınları başta olmak üzere, gebelik, tiroid hormon problemleri gibi endokrin ve metabolik bozukluklar, adet düzensizlikleri, doğum kontrol hapları gibi ilaçların kullanımı, bazı kaşıntılı cilt rahatsızlıkları, açık ten yapısı , coğrafi konum sayılabilecek nedenlerden bazılarıdır. Güneş lekeleri, hamilelik lekeleri, yaşa bağlı lekeler ve akne izlerinden yan etkisiz ve başarısı yüksek sonuçlarla kurtulmak artık mümkün. Cilt lekelerinden arındırma ve cildi yeniden yapılandırma için, Kimyasal Peeling, Karbon Peeling, Fraksiyonel Lazer, IPL ve Omnilux terapisi uygulanabilir” dedi.

Dr. Ertek, lekelerden kurtulma yollarını şöyle sıraladı:

Kimyasal Peeling: Güneşe ve yaşa bağlı lekeleri, karaciğer lekeleri, çiller, kanser potansiyeli taşıyan kabuklu kızarıklık veya yüzdeki koyu renkli lekeleri, melazma denilen hormonal veya gebelik lekeleri kimyasal peeling ile düzeltilebilir hatta iyileştirilebilir.

Karbon Peeling: Karbon Peeling, yaz mevsiminde de uygulanabilen cilt sıkılaştırma tedavisidir. Bu işlem, her cilt tipine, her yaşta ve her cinsiyete uygulanabilen bir peeling yöntemidir. Karbon peeling uygulaması 30 dakika sürmektedir. Öncelikle cilt yüzeyi özel olarak hazırlanmış karbon krem ile kapatılır ve 5-10 dakika bekletilir. Bu kreminin özelliği, çok küçük partiküllerden oluşan bir yapıda ve kolaylıkla buharlaşabilme yeteneğine sahip olmasıdır. Ayrıca cildi yakmayacak düzeyde bir krem karışımıyla uygun hale getirilen karbon kreminin, derinin hassasiyetini ve emilimi arttırma özelliği de vardır. Karbon krem kuruduktan sonra spektra lazer atışlarıyla ısınan karbon partikülleri cilt gözeneklerine gönderilir. Amaç cilde gençliğini veren kolajen hücrelerini tetiklemektir. Artan kolajen üretimiyle cilt canlanır.