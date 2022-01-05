Lekeli ciltten kurtulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Leke görünümünü hemen azaltan CC kremler hakkında merak edilenler

Makyaj malzemeleri için kadınların en büyük yardımcıları diyebiliriz. Cildinizde beğenmediğiniz yerleri kapatmak, beğendiğiniz yerleri öne çıkarmak veya kendinizi daha iyi hissetmek istediğiniz zamanlarda, makyaj malzemelerinizi ortaya çıkarıyorsunuz. CC krem de en kullanışlı makyaj malzemelerinden biri olarak çantalarda yerini alıyor. Peki, cilt lekelerini kapatmak için kullanılan CC kremin diğer kapatıcılardan farkı ne? Lekeli cilt görünümünü anında azaltan CC kremler hakkında tüm merak edilenler yazımızda.

CC KREM NEDİR?

CC kremin açılımı "Color Correction" yani renk düzenleyici olarak geçer. Bu kremlerin öncelikli amacı da cilt rengini eşitlemek olarak bilinir. CC krem, ciltteki farklı tonları eşitlemek ve kızarıklığı kapatmakta uzman. Yumuşak bir yapıya sahip olan kremler, makyaj varken bile cildinizin nefes almasına imkan sağlıyor. Cilt rengini dengeleyici görevi olduğundan dolayı farklı alt tona sahip kadınlar için alternatifler de sunuyor.

CC KREM NE İŞE YARAR?

"Kapatıcı işlevi gören birçok ürün varken neden CC krem kullanmalıyız?" sorusu akılları kurcalıyor olabilir. CC kremlerin içeriğinde ışığı yansıtan pigmentler bulunuyor. Bu sayede krem, ciltteki renk eşitsizliklerini gidermeyi amaçlıyor. Ciltteki kızarıklıkları, farklı renk tonlarını ve lekeleri gidererek daha ağır bir kapatıcı kullanmadan cilt rengini eşitliyor ve pürüzsüz bir görünüm sağlıyor. Ciltteki parlamayı önlüyor. Nemlendirici formülüyle cildin gün boyu nemini tutmasına yardımcı oluyor. Güneş koruyucu özelliğiyle leke oluşumunun önüne geçiyor.

CC KREM NASIL KULLANILIR?

CC kremin ciltte en iyi etkiyi gösterebilmesi için nasıl kullanıldığını bilmek gerekiyor. Cildin sağlıklı ve pürüzsüz görünümünü sağlayabilmek için CC krem kullanımında aşağıdaki adımları takip etmek ürünü kullanmak isteyenlere yardımcı oluyor.