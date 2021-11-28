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Lenovo 12. nesil İntel Core işlemcilerine geçiyor

28.11.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lenovo 2022’de 12. nesil Intel Core işlemcili yeni dizüstü bilgisayarları piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Lenovo 12. nesil İntel Core işlemcilerine geçiyor

Bunun mümkün olduğunu, çünkü tedarik zincirinin son zamanlarda önemli ölçüde iyileştiğini de sözlerine ekledi. Bununla birlikte, belirli dizüstü bilgisayar modellerinin tedarikinin hala sınırlı olacağını belirtti.

Başka bir deyişle, tam olarak hangi modellerin bileşen sıkıntısı çekmediğini bilmiyoruz. Bununla birlikte, Team Blue’nun en yeni 12. Nesil Core işlemcileriyle oyun dizüstü bilgisayarlarından ve hafif dizüstü bilgisayarlarından çok sayıda PC bekleyebiliriz. Son zamanlarda şirket, uzun süredir stokta olmayan yeni bir YOGA Duet 20212’si 1 arada Windows 11 dizüstü bilgisayarı piyasaya sürdü. Bu nedenle, tedarik zincirinin gerçekten iyileştiği görülüyor.

Ne yazık ki, üst düzey yetkili, yaklaşan bu dizüstü bilgisayarlarla ilgili diğer ayrıntıları açıklamaktan kaçındı. Bu nedenle, hangi özellik ve özelliklerle gönderilebileceğini bilmemizin hiçbir yolu yok. Bu yüzden daha fazlası için bizi izlemeye devam edin, şirket yeni dizüstü bilgisayarlarla dalga geçerse veya herhangi bir resmi duyuru paylaşılırsa güncellemeler sağlayacağız. Bakalım yeni bilgisayarlar piyasada nasıl bir tepki görecek.

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